België-Hongarije in BJK Cup: Minnen opent morgen tegen Galfi in Charleroi

13 uur 02. Loting: Minnen opent tegen Dalfi. Greet Minnen (WTA-62) tegen Dalma Galfi (WTA-136) is de eerste partij morgen. Aansluitend neemt Yanina Wickmayer (WTA-74) het op tegen Anna Bondar (WTA-114). Dat is het resultaat van de vrijdag uitgevoerde loting. Zaterdag, vanaf 14 uur, worden de eerste 2 enkelwedstrijden gespeeld. Zondag, vanaf 13 uur, volgen de resterende 2 enkelmatchen (in principe Minnen-Bondar en Wickmayer-Galfi) en het afsluitende dubbelspel. Daarvoor rekent kapitein Wim Fissette, in theorie, op Marie Benoit (WTA-240) en Kimberley Zimmermann (WTA-64 in dubbel). Hij heeft ook nog Sofia Costoulas (WTA 293) ter beschikking. Belgiës nummer 1 Elise Mertens (persoonlijke redenen) en Alison Van Uytvanck (rugblessure) ontbreken in de selectie. .