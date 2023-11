ATP Finals: Thuisfavoriet Jannik Sinner laat Italiaanse fans kraaien van plezier met zege tegen Djokovic

clock 00:15 00 uur 15. Sinner krijgt Djokovic op de knieën. Geruggensteund door een uitzinnig thuispubliek in Turijn heeft Jannik Sinner voor het eerst in zijn carrière kunnen winnen van Novak Djokovic. De 22-jarige Italiaan haalde het maandagavond in 3 sets: 7-5, 6-7 en 7-6. De wedstrijd was een titanengevecht die ruim 3 uur duurde. Toen Sinner er eindelijk een einde aan kon maken, ging het dak eraf in de kolkende Pala Alpitour-arena in Turijn. "De nummer 1 van de wereld verslaan, een speler die 24 grandslamoverwinningen telt, dat betekent heel veel voor mij. Dit is een van mijn mooiste zeges", sprak een dolblije Sinner na afloop. . Sinner krijgt Djokovic op de knieën Geruggensteund door een uitzinnig thuispubliek in Turijn heeft Jannik Sinner voor het eerst in zijn carrière kunnen winnen van Novak Djokovic. De 22-jarige Italiaan haalde het maandagavond in 3 sets: 7-5, 6-7 en 7-6.



De wedstrijd was een titanengevecht die ruim 3 uur duurde. Toen Sinner er eindelijk een einde aan kon maken, ging het dak eraf in de kolkende Pala Alpitour-arena in Turijn.



"De nummer 1 van de wereld verslaan, een speler die 24 grandslamoverwinningen telt, dat betekent heel veel voor mij. Dit is een van mijn mooiste zeges", sprak een dolblije Sinner na afloop.

22 uur 15. Jannik Sinner speelt een thuismatch:

18 uur . Ik haat het om op te geven, maar het is moeilijk om te spelen zonder te bewegen. Dit is tennis, geen darts. Ik heb nog wedstrijden gespeeld met pijn, maar nu was echt niet uit te houden. Stefanos Tsitsipas.

15 uur 57. Geblesseerde Tsitsipas geeft er rap de brui aan. Holger Rune (ATP-8) heeft een 1e zege beet op de ATP Finals. De 20-jarige Deen stond daar maar 17 minuten voor op het terrein. Na drie spelletjes en bij een 2-1-achterstand staakte zijn Griekse tegenstander Stefanos Tsitsipas (ATP-6) geblesseerd de strijd. In zijn 1e wedstrijd in de groene groep had Rune zondag met 7-6 (7/4), 6-7 (1/7) en 6-3 verloren van de Serviër Novak Djokovic (ATP-1). Tsitsipas, in 2019 winnaar van het toernooi, ging met tweemaal 6-4 de boot in tegen de Italiaan Jannik Sinner (ATP-4). Vanavond geven Djokovic en Sinner elkaar partij. Djokovic kan zich al verzekeren van groepswinst. In zijn laatste poulewedstrijd neemt Djokovic het op tegen de Pool Hubert Hurkacz (ATP-9), die Tsitsipas vervangt.



In zijn 1e wedstrijd in de groene groep had Rune zondag met 7-6 (7/4), 6-7 (1/7) en 6-3 verloren van de Serviër Novak Djokovic (ATP-1).



Tsitsipas, in 2019 winnaar van het toernooi, ging met tweemaal 6-4 de boot in tegen de Italiaan Jannik Sinner (ATP-4).



Vanavond geven Djokovic en Sinner elkaar partij. Djokovic kan zich al verzekeren van groepswinst.



In zijn laatste poulewedstrijd neemt Djokovic het op tegen de Pool Hubert Hurkacz (ATP-9), die Tsitsipas vervangt.

23 uur 10. Medvedev wint Russisch duel. Daniil Medvedev (ATP-3) heeft de logica gerespecteerd in zijn duel met zijn maatje en landgenoot Andrej Roebljov (ATP-5). De eindwinnaar van 2020 won na anderhalf uur in 2 sets: 6-4 en 6-2. In de eerste set waren de Russische spelers aan mekaar gewaagd. Roebljov dwong 7 breakballen af, maar het was Medvedev die door de opslag van zijn tegenstander ging. Met zijn 5e poging haalde hij de set binnen. Dat niveau kon Roebljov niet aanhouden. 's Werelds nummer 5 raakte gefrustreerd, terwijl Medvedev koel bleef.



In de eerste set waren de Russische spelers aan mekaar gewaagd. Roebljov dwong 7 breakballen af, maar het was Medvedev die door de opslag van zijn tegenstander ging. Met zijn 5e poging haalde hij de set binnen.



Dat niveau kon Roebljov niet aanhouden. 's Werelds nummer 5 raakte gefrustreerd, terwijl Medvedev koel bleef.

23 uur 01. Daniil Medvedev opent zijn toernooi met winst.

23 uur . Roebljov trapt gefrustreerd een bal weg in Turijn:

18 uur . Alexander Zverev staat 2 keer op de erelijst van de ATP Finals.

17 uur 58. Zverev klopt Alcaraz in eerste duel. Alexander Zverev (ATP 7) heeft nummer 2 van de wereld Carlos Alcaraz opzijgezet in zijn eerste wedstrijd op de ATP Finals. De 26-jarige Duitser, die in 2018 en 2021 al de eindwinnaar was in de seizoensfinale met de acht beste spelers van het jaar, haalde het met 6-7 (3/7), 6-3 en 6-4. Alcaraz is op zoek naar zijn eerste toernooizege sinds zijn triomf op Wimbledon. De Spanjaard hoopt zo de jongste eindwinnaar te worden sinds Pete Sampras in 1991. Na één nederlaag is de Spanjaard nog niet uitgeschakeld.



Alcaraz is op zoek naar zijn eerste toernooizege sinds zijn triomf op Wimbledon. De Spanjaard hoopt zo de jongste eindwinnaar te worden sinds Pete Sampras in 1991. Na één nederlaag is de Spanjaard nog niet uitgeschakeld.

06 uur 44. Djokovic: "Al in het 1e game wist ik dat het weer een zware avond zou worden". Rune is een lastige klant voor Djokovic. De jonge Deen speelde al 4 keer tegen de Serviër, twee keer won hij en telkens pakte hij minstens 1 set. "Al in de eerste game wist ik dat het weer een zware avond zou worden", reageerde de nummer 1. "Rune speelde weer geweldig. Zelf deed ik het bij momenten ook niet slecht, maar ik heb wel alles moeten geven." "Elke match tegen hem is het close. Soms heb ik de indruk dat ik tegenover mezelf sta, hij heeft echt dezelfde manier van spelen. Het was lastig, maar een zege is een zege. Zeker gezien het belang van de partij, ben ik hier heel blij mee." Djokovic wil de seizoensfinale een 7e keer winnen, daarmee zou hij alleen recordhouder worden. Met zes zeges (2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022) deelt hij het record nu met Roger Federer.



"Al in de eerste game wist ik dat het weer een zware avond zou worden", reageerde de nummer 1. "Rune speelde weer geweldig. Zelf deed ik het bij momenten ook niet slecht, maar ik heb wel alles moeten geven."



"Elke match tegen hem is het close. Soms heb ik de indruk dat ik tegenover mezelf sta, hij heeft echt dezelfde manier van spelen. Het was lastig, maar een zege is een zege. Zeker gezien het belang van de partij, ben ik hier heel blij mee."



Djokovic wil de seizoensfinale een 7e keer winnen, daarmee zou hij alleen recordhouder worden. Met zes zeges (2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022) deelt hij het record nu met Roger Federer.

06 uur 40. Elke match tegen Rune is het close. Soms heb ik de indruk dat ik tegenover mezelf sta, hij heeft echt dezelfde manier van spelen. Novak Djokovic.