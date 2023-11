ATP Finals: Sinner plaatst zich als eerste voor finale, wat brengt Alcaraz-Djokovic?

clock 19:00 19 uur .

clock 17:14 17 uur 14. Thuisspeler Sinner plaatst zich als eerste voor de finale. De eerste halve finale is afgelopen in Turijn. De Italiaan Jannik Sinner (ATP-4) heeft daarin een vervolg gebreid aan zijn sterke groepsfase door Daniil Medvedev (ATP-3) te verslaan. Het was lang een spannende wedstrijd. Sinner wist de eerste set binnen te halen met 6-3, waarna Medvedev de bordjes gelijk hing door winst in een tiebreak: 6-7. In de derde set ging het vervolgens volledig mis voor de Rus. Hij liet zich afleiden door het publiek dat kant koos voor hun landgenoot Sinner. Die profiteerde en won eenvoudig met 6-1. Sinner gaat dus naar de finale, waarin hij het zal opnemen tegen Djokovic of Alcaraz. Het is de eerste keer dat de Italiaan in de finale van de ATP-finals staat, bij zijn tweede deelname. . Thuisspeler Sinner plaatst zich als eerste voor de finale De eerste halve finale is afgelopen in Turijn.



clock 17:00 17 uur . De halve finales (op zaterdag). Jannik Sinner (Ita-4) - Daniil Medvedev (Rus-3) Carlos Alcaraz (Spa-2) - Novak Djokovic (Ser-1) . De halve finales (op zaterdag) Jannik Sinner (Ita-4) - Daniil Medvedev (Rus-3)



Carlos Alcaraz (Spa-2) - Novak Djokovic (Ser-1)

clock 16:45 16 uur 45. Carlos Alcaraz als laatste naar halve finales. Carlos Alcaraz (ATP-2) heeft zich als vierde en laatste geplaatst voor de halve finales van de ATP Finals. In zijn laatste groepswedstrijd versloeg hij Daniil Medvedev (ATP-3) met 6-4 en 6-4. In de halve finales wacht een nog zwaardere opgave. Alcaraz mag het daarin opnemen tegen titelverdediger Novak Djokovic. "Ik kijk er al naar uit. Novak is Novak: de beste speler ter wereld", lacht de Spanjaard. Het wordt een heruitgave van de finale van Wimbledon van eerder dit jaar. Toen kwam Alcaraz als winnaar uit de bus. Medvedev kon zich de nederlaag permitteren. Hij had zich al verzekerd van een ticket voor de halve finales. . Carlos Alcaraz als laatste naar halve finales Carlos Alcaraz (ATP-2) heeft zich als vierde en laatste geplaatst voor de halve finales van de ATP Finals. In zijn laatste groepswedstrijd versloeg hij Daniil Medvedev (ATP-3) met 6-4 en 6-4.



clock 00:16 00 uur 16. Djokovic juicht overwinning Sinner toe. Jannik Sinner heeft op de ATP Finals in Turijn de groepswinst in de groene groep gepakt. De 22-jarige Italiaan, eerder al zeker van een plaats in de halve finales, deed dat door de Deen Holger Rune in 2 uur en 32 minuten met 7-6 (7/1), 4-6 en 6-1 te verslaan. Sinner bezorgde zo ook de Serviër Novak Djokovic een stek bij de laatste vier. De nummer een van de wereld, titelverdediger in het Pala Alpitour, won donderdagnamiddag met 7-6 (7/1), 4-6 en 6-1 van de Pool Hubert Hurkacz (ATP-9) en moest vervolgens hopen dat Rune niet zou winnen van Sinner. . Djokovic juicht overwinning Sinner toe Jannik Sinner heeft op de ATP Finals in Turijn de groepswinst in de groene groep gepakt. De 22-jarige Italiaan, eerder al zeker van een plaats in de halve finales, deed dat door de Deen Holger Rune in 2 uur en 32 minuten met 7-6 (7/1), 4-6 en 6-1 te verslaan. Sinner bezorgde zo ook de Serviër Novak Djokovic een stek bij de laatste vier. De nummer een van de wereld, titelverdediger in het Pala Alpitour, won donderdagnamiddag met 7-6 (7/1), 4-6 en 6-1 van de Pool Hubert Hurkacz (ATP-9) en moest vervolgens hopen dat Rune niet zou winnen van Sinner.

clock 23:44 23 uur 44. Medvedev zeker van halve finales. Daniil Medvedvev heeft ook zijn tweede wedstrijd op de ATP Finals gewonnen. Op het hardcourt van het Pala Alpitour in Turijn had de 27-jarige Rus een uur en drie kwartier nodig om de Duitser Alexander Zverev met 7-6 (9/7) en 6-4 opzij te zetten. Medvedev gaat alleen aan de leiding in de groep en - omdat hij nog geen set verloor - is hij ook al zeker van zijn plaats in de top twee en een bijbehorende halve finale. Roebljov is op zijn beurt uitgeschakeld. Op de laatste speeldag staat Medvedev tegenover Alcaraz en geeft Zverev Roebljov partij. Medvedev en Zverev staan allebei al op de erelijst. Medvedev won de seizoensfinale met de beste acht spelers van het jaar in 2020, Zverev deed dat in 2018 en 2022. . Medvedev zeker van halve finales Daniil Medvedvev heeft ook zijn tweede wedstrijd op de ATP Finals gewonnen. Op het hardcourt van het Pala Alpitour in Turijn had de 27-jarige Rus een uur en drie kwartier nodig om de Duitser Alexander Zverev met 7-6 (9/7) en 6-4 opzij te zetten.



clock 16:38 16 uur 38. Alcaraz klopt Roebljov, die zichzelf klopt. Carlos Alcaraz noemde zijn tegenstander van vandaag enkele dagen geleden nog "de grappigste van het deelnemersveld op de ATP Finals." Maar echt lachen kon Andrej Roebljov niet in hun onderlinge duel. Integendeel. In de eerste set ging het nog gelijk op tussen het nummer twee en het nummer vijf van de wereld. Roebljov dwong Alcaraz tot 5-5, maar de Spanjaard forceerde daarna een break en snoepte meteen de opslag van zijn tegenstander af. Roebljov besefte dat hij een cruciaal moment gemist had en ontvlamde in woede. De Rus trapte tot bloedens toe met zijn racket tegen zijn knie. (zie hieronder). Alcaraz had - deze keer letterlijk - bloed geroken en liet zijn tegenstander nooit meer in de wedstrijd komen. De Spanjaard rondde de eerste set op 7-5 af en toonde zich dominant in de tweede: 6-2. Een opsteker na zijn eerder verlies tegen Alexander Zverev. . Alcaraz klopt Roebljov, die zichzelf klopt Carlos Alcaraz noemde zijn tegenstander van vandaag enkele dagen geleden nog "de grappigste van het deelnemersveld op de ATP Finals."



clock 00:15 00 uur 15. Sinner krijgt Djokovic op de knieën. Geruggensteund door een uitzinnig thuispubliek in Turijn heeft Jannik Sinner voor het eerst in zijn carrière kunnen winnen van Novak Djokovic. De 22-jarige Italiaan haalde het maandagavond in 3 sets: 7-5, 6-7 en 7-6. De wedstrijd was een titanengevecht dat ruim 3 uur duurde. Toen Sinner er eindelijk een einde aan kon maken, ging het dak eraf in de kolkende Pala Alpitour-arena in Turijn. "De nummer 1 van de wereld verslaan, een speler die 24 grandslamoverwinningen telt, dat betekent heel veel voor mij. Dit is een van mijn mooiste zeges", sprak een dolblije Sinner na afloop. . Sinner krijgt Djokovic op de knieën Geruggensteund door een uitzinnig thuispubliek in Turijn heeft Jannik Sinner voor het eerst in zijn carrière kunnen winnen van Novak Djokovic. De 22-jarige Italiaan haalde het maandagavond in 3 sets: 7-5, 6-7 en 7-6.



