ATP Finals: Alcaraz verliest meteen, Medvedev klopt z'n gefrustreerde vriend Roebljov

Medvedev wint Russisch duel. Daniil Medvedev (ATP-3) heeft de logica gerespecteerd in zijn duel met zijn maatje en landgenoot Andrej Roebljov (ATP-5). De eindwinnaar van 2020 won na anderhalf uur in 2 sets: 6-4 en 6-2. In de eerste set waren de Russische spelers aan mekaar gewaagd. Roebljov dwong 7 breakballen af, maar het was Medvedev die door de opslag van zijn tegenstander ging. Met zijn 5e poging haalde hij de set binnen. Dat niveau kon Roebljov niet aanhouden. 's Werelds nummer 5 raakte gefrustreerd, terwijl Medvedev koel bleef.



Zverev klopt Alcaraz in eerste duel. Alexander Zverev (ATP 7) heeft nummer 2 van de wereld Carlos Alcaraz opzijgezet in zijn eerste wedstrijd op de ATP Finals. De 26-jarige Duitser, die in 2018 en 2021 al de eindwinnaar was in de seizoensfinale met de acht beste spelers van het jaar, haalde het met 6-7 (3/7), 6-3 en 6-4. Alcaraz is op zoek naar zijn eerste toernooizege sinds zijn triomf op Wimbledon. De Spanjaard hoopt zo de jongste eindwinnaar te worden sinds Pete Sampras in 1991. Na één nederlaag is de Spanjaard nog niet uitgeschakeld.



Djokovic: "Al in het 1e game wist ik dat het weer een zware avond zou worden". Rune is een lastige klant voor Djokovic. De jonge Deen speelde al 4 keer tegen de Serviër, twee keer won hij en telkens pakte hij minstens 1 set. "Al in de eerste game wist ik dat het weer een zware avond zou worden", reageerde de nummer 1. "Rune speelde weer geweldig. Zelf deed ik het bij momenten ook niet slecht, maar ik heb wel alles moeten geven." "Elke match tegen hem is het close. Soms heb ik de indruk dat ik tegenover mezelf sta, hij heeft echt dezelfde manier van spelen. Het was lastig, maar een zege is een zege. Zeker gezien het belang van de partij, ben ik hier heel blij mee." Djokovic wil de seizoensfinale een 7e keer winnen, daarmee zou hij alleen recordhouder worden. Met zes zeges (2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022) deelt hij het record nu met Roger Federer.



Novak Djokovic kraakt Holger Rune in lange driesetter en is nummer 1 op einde van jaar. Titelverdediger Novak Djokovic (36) had het niet onder de markt in zijn opener in Turijn tegen de 16 jaar jongere Holger Rune (ATP-10): pas na 3 uur en 4 minuten stond de 7-6 (7/4), 6-7 (1/7) en 6-3 op het bord. De nummer 1 van de wereld is zeker dat hij dat ook op het einde van het jaar zal zijn. Djokovic was op dat vlak al recordhouder, maar verstevigt dat nu tot 8 keer. Hij deed het eerder in 2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020 en 2021. Dat laatste jaar werd hij alleen recordhouder. Pete Sampras sloot 6 seizoenen als nummer een af. Jimmy Connors, Roger Federer en Rafael Nadal deden het 5 keer. Als eerste speler in de geschiedenis zal Djokovic de kaap van 400 weken aan de top nemen. Vandaag begint hij aan zijn 399e. Na zijn verloren finale op Wimbledon (tegen Alcaraz) is de Serviër 18 duels op een rij ongeslagen.



