Asterix Avo opent dinsdag Champions League-avontuur tegen absolute klepper Conegliano: "Ons spel tonen"

21 uur 40. Meteen een klepper in eerste groepswedstrijd. Historisch wilde coach Kris Vansnick de Champions League-kwalificatie nog niet noemen. Hij wil vanaf morgen geschiedenis schrijven met Asterix Avo. "Om echt van historische prestaties te spreken, moeten we een groepsmatch winnen", vertelt hij. Dat wordt geen makkelijke opgave, want in de eerste groepswedstrijd wacht meteen een klepper. Conegliano is de Italiaanse kampioen en won 2 jaar geleden het kampioenenbal. "De eerste confrontatie wordt er een tegen een absoluut sterrenteam. Het voordeel dat we hebben: iedereen kent die spelers. Het is een droom om tegen hen te mogen spelen." Toch acht Vansnick zijn team niet kansloos. "We hebben een eigen stijl van spelen ontwikkeld. Daar moeten we verder op bouwen. Ik zeg niet dat we kunnen winnen van Conegliano, maar we willen wel ons eigen spel tonen." .