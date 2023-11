Asterix Avo doet klepper Conegliano een set bibberen bij Champions League-debuut: "Dit wilden we tonen"

clock 23:20 23 uur 20. "Geweldige eerste set hadden we zelf niet verwacht". "We spelen een geweldige eerste set", blikt trainer Kris Vansnick terug op de wedstrijd. "Dat hadden we zelf misschien niet verwacht", vult receptie-hoekspeelster Manon Stragier aan. De coach van Asterix Avo zag vooral durf bij zijn ploeg. "Onze aanval was fantastisch. "We dwingen hen ook tot lange rally's. Ik ben trots op de ploeg om zo te spelen op bezoek bij Conegliano." "Maar dan moeten we toegeven dat Conegliano de baas was. We mogen niet teleurgesteld zijn", zegt Stragier. "Het is een mooie start van de Champions League, dit is wat we wilden tonen", besluit Vansnick. . "Geweldige eerste set hadden we zelf niet verwacht" "We spelen een geweldige eerste set", blikt trainer Kris Vansnick terug op de wedstrijd. "Dat hadden we zelf misschien niet verwacht", vult receptie-hoekspeelster Manon Stragier aan.

De coach van Asterix Avo zag vooral durf bij zijn ploeg. "Onze aanval was fantastisch. "We dwingen hen ook tot lange rally's. Ik ben trots op de ploeg om zo te spelen op bezoek bij Conegliano."

"Maar dan moeten we toegeven dat Conegliano de baas was. We mogen niet teleurgesteld zijn", zegt Stragier. "Het is een mooie start van de Champions League, dit is wat we wilden tonen", besluit Vansnick.

Dat het niveauverschil op voorhand duidelijk was, weet u intussen. Conegliano is de titelverdediger in Italië en won twee jaar geleden nog de Champions League. En dus begon de thuisploeg met wat "mindere sterren" aan de wedstrijd.

Toch kregen de vrouwen van Asterix Avo de zaal aan het bibberen in de eerste set. 25-25 hadden de fans van Conegliano niet verwacht op het scorebord. Het sein voor coach Daniele Santarelli zijn volledige basisploeg in de strijd te gooien.

Nadat het op karakter de eerste set met 27-25 over de streep trok, stoomde Conegliano ook door. Met twee keer 25-16 werd het klassenverschil duidelijk in sets 2 en 3. Toch mag Asterix Avo mooie herinneringen koesteren aan zijn Champions League-debuut.

clock 23:05 23 uur 05. Vansnick: "We spelen een fantastische wedstrijd in aanval". Vansnick: "We spelen een fantastische wedstrijd in aanval"

clock 22:02 22 uur 02. Conegliano is niet zomaar een team. Twee jaar geleden schreven ze volleybalgeschiedenis met de langste winstreeks ooit. De Italiaanse dames wonnen maar liefst 76 wedstrijden op rij.

clock 21:56 21 uur 56. Het is een droom om tegen de sterren van Conegliano te mogen spelen. Kris Vansnick. Het is een droom om tegen de sterren van Conegliano te mogen spelen. Kris Vansnick

clock 21:40 21 uur 40. Meteen een klepper in eerste groepswedstrijd. Historisch wilde coach Kris Vansnick de Champions League-kwalificatie nog niet noemen. Hij wil vanaf morgen geschiedenis schrijven met Asterix Avo.

"Om echt van historische prestaties te spreken, moeten we een groepsmatch winnen", vertelt hij. Dat wordt geen makkelijke opgave, want in de eerste groepswedstrijd wacht meteen een klepper. Conegliano is de Italiaanse kampioen en won 2 jaar geleden het kampioenenbal.

"De eerste confrontatie wordt er een tegen een absoluut sterrenteam. Het voordeel dat we hebben: iedereen kent die spelers. Het is een droom om tegen hen te mogen spelen."

Toch acht Vansnick zijn team niet kansloos. "We hebben een eigen stijl van spelen ontwikkeld. Daar moeten we verder op bouwen. Ik zeg niet dat we kunnen winnen van Conegliano, maar we willen wel ons eigen spel tonen."