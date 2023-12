4e nederlaag betekent nagenoeg einde verhaal voor Asterix in de Champions League

Tevredenheid en teleurstelling bij Vansnick

"We zijn een beetje ontgoocheld over de tweede set, waar we toch de kansen hebben om de 1-1 te maken", kan coach Kris Vansnick zijn teleurstelling toch niet verbergen na de wedstrijd.





"Dat is even blijven hangen, maar het is knap dat we alsnog de evenknie werden in de derde set. We voelden dat er meer in deze wedstrijd zat."





"We hebben een paar stappen gezet ten opzichte van vorige week, maar onze verdediging kan scherper. Als je een set wil afmaken, moet je elk punt spelen als was het de matchbal", vertelt hij over het ontbrekende killersinstinct van zijn ploeg.





"Het was een goede les, want er zat ook meer in. Maar goed ... We speelden een goede wedstrijd en toonden iets in de Champions League. Over het algemeen ben ik wel tevreden."