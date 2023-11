Maaseik moet nog minstens een jaar langer wachten op een 15e Beker van België

Maaseik was jarenlang met 14 eindzeges de meest succesvolle club in de Belgische bekergeschiedenis. Maar na 2012 is de motor helemaal stilgevallen en heeft Roeselare het heft overgenomen.



Maaseik hoopt dit seizoen alsnog een 15e beker te kunnen bijschrijven. Dat was buiten Haasrode-Leuven gerekend. En dan vooral veteraan Hendrik Tuerlinckx.



De ex-speler van Roeselare nam zijn ploegmaats bij de hand voor een klinkende overwinning in het hol van de leeuw. Enkel in de 2e set was het spannend (26-28).

Ook Aalst wist zich te plaatsen voor de halve finales. Achel kon verrassend de eerste set winnen, maar daarna was het rijk van de Limburgers uit.