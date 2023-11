BEKIJK: Verstappen pakt pole in Brazilië na apocalyptische kwalificaties: "Nog nooit meegemaakt"

De wind waaide al hevig in Sao Paulo, maar van het ene op het andere moment werd het ook pikzwart boven het circuit in Sao Paulo, waardoor de kwalificaties vroegtijdig stopgezet werden.

"Ik heb dit nog nooit meegemaakt in mijn carrière", getuigde Leclerc achteraf. "Er was echt totaal geen grip op het circuit. Het regende niet, maar zo voelde het wel. Ik ging bijna binnenkomen omdat ik dacht dat er iets mis was."

Voor Verstappen is het zijn elfde pole van het seizoen. De Nederlander kreeg vorige maand in Qatar al zekerheid over zijn derde wereldtitel op rij in de Formule 1. Zijn ploegmakker en dichtste achtervolger in de WK-tussenstand, de Mexicaan Sergio Perez, start pas op de negende plaats.



Dat is net achter de Spanjaard Carlos Sainz (Ferrari), die eerder vrijdag de beste was in de enige oefensessie in Interlagos. Het Mercedes-duo Lewis Hamilton en George Russell start op de plaatsen vijf en zes. Op zaterdag is er de shootout (om 15 uur) en de sprintrace (om 19u30).

De Grote Prijs van Sao Paulo start zondag om 18 uur. Verstappen won in 2019 in Brazilië, Russell was vorig jaar de beste.