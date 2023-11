Ben Mertens gunt zijn tegenstander maar 11 punten op weg naar hoofdtabel Scottish Open

Ben Mertens gunde zijn tegenstander amper een kans in de kwalificaties in Leicester. Met breaks van 70, 100, 72 en 139 was hij in minder dan een uur al klaar met Elsayed, die amper elf punten kon potten.

Wereldkampioen Luca Brecel zal zich in de handen hebben gewreven, want Elsayed was zondag oorspronkelijk ook zijn tegenstander in de kwalificatieronde voor het International Championship in het Chinese Tianjin. Maar door visaproblemen moest de 43-jarige Amerikaan afzeggen, de Engelse amateur Daniel Womersley neemt zijn plek in.

Brecel moet overigens ook nog een kwalificatieronde spelen voor het Scottish Open, dat van 11 tot 17 december plaatsvindt. De wereldkampioen speelt in Edinburgh tegen de Oekraïense amateur Iulian Bolko.

Julien Leclercq neemt het donderdag in zijn kwalificatieronde op tegen de Thaise Baipat Siripaporn (WS-127), nummer zes van de wereld en regerend wereldkampioene bij de vrouwen.