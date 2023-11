BEKIJK: Even grote paniek rond Obbi Oulare na botsing, maar spits kan snel weer lachen

Toch niet weer hij? Op het halfuur was er even grote paniek rond Obbi Oulare. De spits, die een uitstekende eerste helft speelde, kwam ongelukkig in botsing met Antwerp-doelman Senne Lammens en begon op de grond te schudden. Enkele ploegmaats snelden Oulare te hulp, omdat ze dachten dat hij zijn tong zou inslikken. Gelukkig kon de reus snel weer lachen.