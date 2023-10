Mechelen klimt naar gedeelde leidersplaats in BNXT-League na bezoek bij Leuven

clock 23:58

23 uur 58. Mechelen wint in Leuven. Mechelen heeft zijn zevende wedstrijd van het reguliere seizoen in de BNXT-League, de grensoverschrijdende Belgisch-Nederlandse basketcompetitie, gewonnen. De Kangoeroes versloegen op bezoek in de Leuvense SportOase de Bears met 73-84 (rust: 40-40). Wen Mukubu was bij Mechelen goed voor achttien punten. Aan de overzijde kwam Tyreke Key tot twintig punten. Mechelen staat nu bovenaan de stand met elf punten uit zeven wedstrijden, samen met Brussels (11 punten uit 6 wedstrijden). Limburg United (10 punten uit 5 wedstrijden) is derde voor Leuven (9 punten uit 7 wedstrijden), Oostende (5 wedstrijden) en Antwerp (5 wedstrijden). .