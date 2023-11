LIVE: Matthias Casse mag kampen om het brons op EK judo

clock 16:54 16 uur 54. Ik heb 2 goeie kampen gevochten en ben een ervaring rijker. Dit neem ik mee naar de toekomst. Voor mij was dit allemaal nieuw. Jarne Duyck (21). Ik heb 2 goeie kampen gevochten en ben een ervaring rijker. Dit neem ik mee naar de toekomst. Voor mij was dit allemaal nieuw. Jarne Duyck (21)

clock 15:25 15 uur 25. Casse mag kampen om het brons. Matthias Casse kan het EK judo alsnog afsluiten met een medaille. In de herkansingen deed een derde bestraffing de Oekraïner Michailo Svidrak de das om. Casse strijdt nu tegen de Fransman Alpha Oumar Djalo voor de bronzen medaille. Djalo heeft de steun van het thuispubliek, maar Casse won wel hun twee eerdere confrontaties. . Casse mag kampen om het brons Matthias Casse kan het EK judo alsnog afsluiten met een medaille. In de herkansingen deed een derde bestraffing de Oekraïner Michailo Svidrak de das om. Casse strijdt nu tegen de Fransman Alpha Oumar Djalo voor de bronzen medaille. Djalo heeft de steun van het thuispubliek, maar Casse won wel hun twee eerdere confrontaties.

clock 14:42 14 uur 42. Casse verliest in kwartfinale en moet naar herkansingen. Geen tweede Europese titel voor Matthias Casse. De nummer 1 van de wereld in de klasse tot 81 kilogram moest na een ellenlange kamp - 11 minuten - het hoofd buigen voor Wachid Borchashvili. De 25-jarige Oostenrijker, die dit jaar de Grand Slam van Tbilisi won, pakte in de golden score uit met een counter en verraste zo Casse. Onze landgenoot moet via de herkansingen nog proberen om brons in de wacht te slepen. . Casse verliest in kwartfinale en moet naar herkansingen Geen tweede Europese titel voor Matthias Casse. De nummer 1 van de wereld in de klasse tot 81 kilogram moest na een ellenlange kamp - 11 minuten - het hoofd buigen voor Wachid Borchashvili. De 25-jarige Oostenrijker, die dit jaar de Grand Slam van Tbilisi won, pakte in de golden score uit met een counter en verraste zo Casse. Onze landgenoot moet via de herkansingen nog proberen om brons in de wacht te slepen.

clock 13:34 13 uur 34. Casse naar kwartfinale. Stond hij in zijn eerste kamp maar 15 seconden op de tatami, dan moest Matthias Casse wat dieper gaan in zijn tweede kamp. De Rus Timoer Arboezov, eerder dit jaar goed voor brons op het WK voor junioren, verweerde zich kranig tegen de nummer 1 van de wereld in de categorie tot 81 kg. Casse kreeg zijn 19-jarige concurrent pas in de golden score klein met een waza-ari. . Casse naar kwartfinale Stond hij in zijn eerste kamp maar 15 seconden op de tatami, dan moest Matthias Casse wat dieper gaan in zijn tweede kamp. De Rus Timoer Arboezov, eerder dit jaar goed voor brons op het WK voor junioren, verweerde zich kranig tegen de nummer 1 van de wereld in de categorie tot 81 kg. Casse kreeg zijn 19-jarige concurrent pas in de golden score klein met een waza-ari.

clock 13:04 13 uur 04. Umayev meteen uitgeschakeld. Voor Abdul Malik Umayev is het EK judo na één kamp afgelopen. Onze landgenoot hield lang stand tegen de Azeri Hidayat Heydarov, de nummer 1 van de wereld in de categorie tot 73 kg, maar net voor de gong raakte Umayev niet uit een houdgreep (osaekomi). . Umayev meteen uitgeschakeld Voor Abdul Malik Umayev is het EK judo na één kamp afgelopen. Onze landgenoot hield lang stand tegen de Azeri Hidayat Heydarov, de nummer 1 van de wereld in de categorie tot 73 kg, maar net voor de gong raakte Umayev niet uit een houdgreep (osaekomi).

clock 12:44 12 uur 44. Duyck laat zich nog verrassen. Jarne Duyck leek op 23 seconden van het einde op weg naar de 3e ronde op zijn eerste EK judo. Met een waza-ari achter zijn naam zag het er goed uit voor de debutant, maar de Ier Bearach Gleeson redde nog zijn vel met een ippon net voor de gong. Voor Jarne Duyck volgt over twee weken al een herkansing op het EK U23. . Duyck laat zich nog verrassen Jarne Duyck leek op 23 seconden van het einde op weg naar de 3e ronde op zijn eerste EK judo. Met een waza-ari achter zijn naam zag het er goed uit voor de debutant, maar de Ier Bearach Gleeson redde nog zijn vel met een ippon net voor de gong. Voor Jarne Duyck volgt over twee weken al een herkansing op het EK U23.

clock 12:03 12 uur 03. Casse kent geen problemen. Na amper 15 seconden was Matthias Casse al klaar met zijn eerste tegenstander op het EK judo. In de tweede ronde pakte de Macedoniër Edi Sherifovski een zware bestraffing en moest hij al opkrassen. De volgende tegenstander van Casse is de 19-jarige Rus Timoer Arboezov. . Casse kent geen problemen Na amper 15 seconden was Matthias Casse al klaar met zijn eerste tegenstander op het EK judo. In de tweede ronde pakte de Macedoniër Edi Sherifovski een zware bestraffing en moest hij al opkrassen. De volgende tegenstander van Casse is de 19-jarige Rus Timoer Arboezov.