LIVE: Casse kent geen problemen bij eerste EK-opdracht, debutant Duyck laat zich verrassen

Jarne Duyck leek op 23 seconden van het einde op weg naar de 3e ronde op zijn eerste EK judo. Met een waza-ari achter zijn naam zag het er goed uit voor de debutant, maar de Ier Bearach Gleeson redde nog zijn vel met een ippon net voor de gang. Voor Jarne Duyck volgt over twee weken al een herkansing op het EK U23.

12 uur 44. Duyck laat zich nog verrassen. Jarne Duyck leek op 23 seconden van het einde op weg naar de 3e ronde op zijn eerste EK judo. Met een waza-ari achter zijn naam zag het er goed uit voor de debutant, maar de Ier Bearach Gleeson redde nog zijn vel met een ippon net voor de gang. Voor Jarne Duyck volgt over twee weken al een herkansing op het EK U23. .

clock 12:03

12 uur 03. Casse kent geen problemen. Na amper 15 seconden was Matthias Casse al klaar met zijn eerste tegenstander op het EK judo. In de tweede ronde pakte de Macedoniër Edi Sherifovski een zware bestraffing en moest hij al opkrassen. De volgende tegenstander van Casse is de 19-jarige Rus Timoer Arboezov. .