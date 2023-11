EK JUDO: Jorre Verstraeten blijft op medaillekoers dankzij houdgreep tegen Italiaan

clock 13:55 13 uur 55. Verstraeten blijft op medaillekoers. Jorre Verstraeten heeft snel een einde gemaakt aan zijn herkansingskamp richting een bronzen medaille. Hij hield de Italiaan Andrea Carlino in een houdgreep, een ippon waard. . Verstraeten blijft op medaillekoers Jorre Verstraeten heeft snel een einde gemaakt aan zijn herkansingskamp richting een bronzen medaille. Hij hield de Italiaan Andrea Carlino in een houdgreep, een ippon waard.

clock 13:16 13 uur 16. Brons hoogst haalbare voor Verstraeten. Een vroege bestraffing doet Jorre Verstraeten de das om in zijn kwartfinale. Tegen de Rus Abdulaev was hij de Belg zo snel op zijn hoede. Halfweg de kamp kregen beide heren een waarschuwing voor te passief judo. Verstraeten kon zich dan ook geen straf meer veroorloven en zocht de winnende worp. Zonder succes. In de golden score kregen beide heren nog eens een bestraffing. Einde wedstrijd, brons is het hoogst haalbare voor Verstraeten.

clock 12:23 12 uur 23. Jorre Verstraeten zet moeilijke situatie recht. Met nog 22 seconden op de klok zag het er niet goed uit voor Jorre Verstraeten. Tegen de Turk Salih Yildiz stond hij twee straffen in het krijt. Verstraeten vond maar geen oplossing om zijn tegenstander zijn verdediging te omzeilen. Tot hij plots uitpakte met een prima worp, goed voor ippon. Onze landgenoot stoot zo door en neemt het later op tegen Abdulaev.

clock 11:48 11 uur 48. Ook Libeer en Stalens sneuvelen in eerste ronde. In de categorie tot 57 kilogram trof Mina Libeer de Italiaanse Toniolo. Ook Libeer kreeg snel twee bestraffingen en zag haar tegenstander hetzelfde doen. Geen van beide judoka kreeg de andere met de rug op de mat: golden score, dan maar. Daarin probeerde onze landgenote een houdgreep, zonder succes. Na 6 minuten en 30 seconden incasseerde ze een strenge straf. Einde kamp, einde EK. Ook Ellen Salens haar avontuur in Montpellier eindigt in ronde 1. Al vroeg in de golden score werd onze landgenote uit het toernooi geworpen door de Duitse Katharina Menz.

Ook Ellen Salens haar avontuur in Montpellier eindigt in ronde 1. Al vroeg in de golden score werd onze landgenote uit het toernooi geworpen door de Duitse Katharina Menz.

clock 11:34 11 uur 34. Vroege exit Petit na derde bestraffing. Lois Petit is meteen uitgeschakeld in de eerste ronde. Bij de categorie tot 48 kilogram trof ze een Azerbeidzjaanse. Die maakte het de Belgische erg lastig, maar Petit sleepte – ondanks al twee bestraffingen – toch een golden score uit de brand. Daar kon ze na bijna 5 minuten een derde straf niet vermijden, wat meteen ippon en haar exit betekende.