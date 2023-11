BNXT-League: Kortrijk krijgt Charleroi op de knieën in overtime

clock 23:01

23 uur 01. Kortrijk wint na dubbele overtime. In Kortrijk-Charleroi kregen de toeschouwers een lange vrijdagavond voorgeschoteld. 57-57 was de score aan het einde van de reguliere speeltijd. Na de eerste overtime was er nog altijd geen winnaar en stond het 65-65. In de 2e overtime hielden beide teams gelijke tred tot 69-69. De West-Vlamingen duwden daarna het gaspedaal in en sloegen een 6-puntenkloof: 75-69. Die bonus hield Kortrijk vast: 77-71 was de eindstand. Kortrijk komt in de stand op gelijke hoogte van Charleroi. Ze tellen allebei 9 punten waarmee ze op een gedeelde 4e plaats staan. .