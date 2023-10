Australië is geen kandidaat voor WK voetbal 2034 en plaveit zo de weg voor Saudi-Arabië

Al jaren waren er plannen van Zuidoost-Aziatische landen om een bid in te dienen voor de organisatie van het WK in 2034. Begin deze maand lekte uit dat er een gezamenlijk bid van Indonesië, Maleisië, Singapore en daarbij ook Australië in overweging werd genomen.

Een bid dat op los zand was gebouwd, bleek al enkele dagen later, toen Maleisië zich terugtrok en zich achter de kandidatuurstelling van Saoedi-Arabië schaarde. Het land uit het Midden-Oosten, buurland van Qatar dat eind vorig jaar al een controversieel WK mocht organiseren, is nu de enige overgebleven kandidaat. De deadline is vandaag.

Enkel landen uit Azië of Oceanië kwamen in aanmerking voor kandidatuurstelling. Een handigheidje van de Wereldvoetbalbond FIFA, die op 4 oktober onaangekondigd het WK van 2030 toewees aan Spanje, Portugal en Marokko.

In 2026 is Noord- en Midden-Amerika aan de beurt met Canada, de VS en Mexico, waardoor het volgens de FIFA-beurtrol in 2034 de beurt is aan Azië en Oceanië.