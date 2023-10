Aanstelling van Saudi-Arabië voor WK 2034 heeft dubbele bodem: "Ze willen een rookgordijn optrekken"

Het verkiezingsproces lijkt dan ook zeer kunstmatig verlopen te zijn. "Australië is van in het begin met zijn rug tegen de muur gezet", vertelt Kunti. "Het voelt allemaal aan als doorgestoken kaart."

Quid pro quo, zo blijkt. "Het land pompt enorm veel geld in het voetbal en FIFA wil natuurlijk een deel van die koek."

"Saudi-Arabië is en was de gedoodverfde favoriet", legt freelance-voetbaljournalist Sam Kunti uit. "De FIFA en zijn voorzitter Infantino, die sinds enkele jaren goede banden heeft met de Saudi's, hebben dan ook het pad geëffend voor de Golfstaat."

FIFA lijkt zijn lesje niet geleerd te hebben. Australië besliste vandaag om zijn kandidatuur voor het WK 2034 in te trekken, waardoor de weg voor Saudi-Arabië - dat nog als enige kandidaat-organisator overblijft - helemaal open lijkt te liggen. Krijgen we opnieuw een scenario-Qatar?

Infantino was aanwezig op de WK-groepswedstrijd tussen Argentinië en Saudi-Arabië.

Rookgordijn

"Saudi-Arabië heeft een heel bedenkelijk palmares als het aankomt op mensenrechten. Denk maar aan de vrijheid van meningsuiting, vrouwenrechten of het gebruik van de doodstraf", vertelt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen.

Hij is zogezegd de grote hervormer, maar wordt zelf gelinkt aan de moord op een journalist.

De kandidatuur om het WK te organiseren bevat - net zoals bij Qatar - ook opnieuw een dubbele bodem.



"Je merkt dat het land een charmeoffensief probeert op te zetten om zijn imago wereldwijd te veranderen. Het organiseren van grote evenementen is daar een middel voor. Ze willen een rookgordijn optrekken om de aandacht weg te leiden van de mensenrechten."



De spilfiguur van die campagne is kroonprins Mohammed bin Salman Al Saud.

"Hij is zogezegd de grote hervormer, die het imago moet oppoetsten", vertelt De Graeve. "Maar uit cijfers blijkt dat er feitelijk geen verbetering merkbaar is in het land. Zo wordt hij zelf gelinkt aan heel wat grove schendingen van mensenrechten, waaronder de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi."



En toch gaat Infantino regelmatig op bezoek bij de kroonprins.