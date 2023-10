"Beker-ploeg" Knokke stunt opnieuw tegen eersteklasser: "Dit is uniek"

"Historisch"

Na de stunt op Standard in 2018, heeft Knokke FC zich 5 jaar later opnieuw ten koste van een eersteklasser geplaatst voor de achtste finales van de Croky Cup.

"Dit is historisch voor de club. Na vandaag is het bevestigd dat Knokke een Beker-ploeg is", blonk trainer Jannes Tant in zijn vel na de felbevochten zege tegen KV Mechelen.

Na 120 minuten zweten stond het 1-1 in het Burgemeester Graaf Leopold Lippenspark, waarna Knokke het afmaakte in de strafschoppenreeks.

"Vooral als team hebben we er hard voor gewerkt", treedt aanvoerder Ruben Vanraefelgem, die de knappe gelijkmaker maakte, zijn coach bij. "Deze zege typeert Knokke. We zijn er blijven voor gaan en hier gebeuren rare dingen."

"De kwalificatie is ongelooflijk, de volgende match mag er snel aankomen. Maar we mogen niet zweven, voetjes op de grond."

"Wat mijn jongens vandaag gepresteerd hebben, is uniek", vult coach Tant nog aan. "Ik ben 20 jaar coach en 11 jaar profvoetballer geweest en dit gevoel heb ik nog nooit meegemaakt."