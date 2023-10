LIVE BALLON D'OR: Topfavorieten Messi en Bonmati gearriveerd in Parijs, wachten op eerste Belg in Top 10

Topfavoriet Lionel Messi is gearriveerd in Parijs.

Topfavoriet Lionel Messi is gearriveerd in Parijs. 20 uur 25.

clock 19:41

19 uur 41. Hazard doet kinderen een plezier. Genieten van het leven. Dat is wat Eden Hazard nu zo veel mogelijk wil doen. Daar hoort dan ook een uitstapje bij naar de Ballon d'Or. Dat op vraag van zijn kroost. "Ze vroegen me of ze eens naar het gala mochten en ik zei: oké, we gaan naar Parijs", deelt de voormalige Rode Duivel. .