LIVE BALLON D'OR: Real-ster Jude Bellingham haalt top 20, net als Benzema en Kane

Karim Benzema prijkt op plaats 16, Harry Kane op 19. Voor rijzende Real Madrid-ster Jude Bellingham is er een plek in de top 20 weggelegd:

Nieuwe laureate bij de vrouwen. Bij de vrouwen is Alexia Putellas, winnares van de vorige twee edities, niet genomineerd. Vanwege een zware knieblessure stond zij zowat het hele seizoen aan de kant. Haar landgenote Aitana Bonmati is de favoriete. De 25-jarige middenvelder werd wereldkampioen met Spanje en won met Barcelona de treble.

Wie zijn de concurrenten van Lionel Messi? Erling Haaland lijkt de grootste uitdager van Lionel Messi. De Noorse doelpuntenmachine won met Manchester City de titel, beker en Champions League en had met zijn vele doelpunten een groot aandeel in de treble. Zijn teamgenoot Kevin De Bruyne werd vorig jaar derde in de Gouden Bal, na Benzema en de Senegalees Sadio Mané. Ook KDB beleefde een uitstekend seizoen, al kende hij pech door in de Champions Leaguefinale tegen Inter vroeg uit te vallen. Real Madrid-sluitstuk Thibaut Courtois, vorig jaar zevende in de uitslag, hoort dit keer niet tot de genomineerden, maar kan zichzelf wel opvolgen als winnaar van de Lev Jasjin-trofee voor beste doelman.