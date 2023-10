LIVE BALLON D'OR: Bellingham en Vinicius vallen in de prijzen, wachten op eerste Belg in top 10

clock 21:25 Met een bootje op de Seine: de Gouden Ballen worden op een alternatieve manier naar het podium gebracht. . 21 uur 25. Met een bootje op de Seine: de Gouden Ballen worden op een alternatieve manier naar het podium gebracht.

clock 21:15 21 uur 15. Beste ploeg: Barcelona Femeni. De prijs voor de beste ploeg van het jaar in het vrouwenvoetbal gaat naar Barcelona. In het vorige seizoen pakten Bonmati en co de treble: het kampioenschap, de Supercup en de Champions League. Een opsteker voor het vrouwenvoetbal in Spanje, dat een woelig jaar achter de rug heeft. . Beste ploeg: Barcelona Femeni De prijs voor de beste ploeg van het jaar in het vrouwenvoetbal gaat naar Barcelona. In het vorige seizoen pakten Bonmati en co de treble: het kampioenschap, de Supercup en de Champions League. Een opsteker voor het vrouwenvoetbal in Spanje, dat een woelig jaar achter de rug heeft.

clock 21:11 21 uur 11. Het is belangrijk dat we samen blijven vechten tegen racisme. Vinicius Jr. Het is belangrijk dat we samen blijven vechten tegen racisme. Vinicius Jr.

clock 21:10 Ook Vinicius valt in de prijzen met de Socrates Award. De spits van Real Madrid wordt beloond om zijn vele humanitair- en liefdadigheidswerk. 21 uur 10. Ook Vinicius valt in de prijzen met de Socrates Award. De spits van Real Madrid wordt beloond om zijn vele humanitair- en liefdadigheidswerk.

clock 21:09 Eden Hazard deelt de Kopa Trofee - prijs voor de beste jongere - uit aan Jude Bellingham. De Engelse superster is momenteel op z'n twintigste een sterkhouder bij Real Madrid, maar ook vorig jaar acteerde hij al sterk in de Bundesliga. Bij Dortmund was hij als tiener al kapitein en gidste zijn ploeg met 8 doelpunten en 5 assists naar de tweede plek in de competitie. 21 uur 09. Eden Hazard deelt de Kopa Trofee - prijs voor de beste jongere - uit aan Jude Bellingham. De Engelse superster is momenteel op z'n twintigste een sterkhouder bij Real Madrid, maar ook vorig jaar acteerde hij al sterk in de Bundesliga. Bij Dortmund was hij als tiener al kapitein en gidste zijn ploeg met 8 doelpunten en 5 assists naar de tweede plek in de competitie.

clock 20:40 Aitana Bonmati, topfavoriete bij de vrouwen, heeft enkele van haar ploegmakkers van bij Barcelona meegenomen naar de ceremonie. 20 uur 40. Aitana Bonmati, topfavoriete bij de vrouwen, heeft enkele van haar ploegmakkers van bij Barcelona meegenomen naar de ceremonie.

clock 20:31 De vraag lijkt niet óf, maar wel wanneer Mbappé een Ballon d'Or zal winnen in zijn carrière. Al lijkt het vanavond nog wat vroeg voor de Franse superster. 20 uur 31. De vraag lijkt niet óf, maar wel wanneer Mbappé een Ballon d'Or zal winnen in zijn carrière. Al lijkt het vanavond nog wat vroeg voor de Franse superster.

clock 20:26 Keert de Messi-clan vanavond terug met een Gouden Bal in de koffer? 20 uur 26. Keert de Messi-clan vanavond terug met een Gouden Bal in de koffer?

clock 20:25 Topfavoriet Lionel Messi is gearriveerd in Parijs. 20 uur 25. Topfavoriet Lionel Messi is gearriveerd in Parijs.

clock 20:22 Ook Beckham komt een kijkje nemen. 20 uur 22. Ook Beckham komt een kijkje nemen.

clock 20:09 Het merendeel van de Madrileense doelpunten tekent present: Bellingham en Vinicius. 20 uur 09. Het merendeel van de Madrileense doelpunten tekent present: Bellingham en Vinicius.

clock 20:07 Zelf in het middelpunt van de belangstelling, maar Haaland heeft oog voor alles en iedereen. 20 uur 07. Zelf in het middelpunt van de belangstelling, maar Haaland heeft oog voor alles en iedereen.

clock 19:53 19 uur 53. De avond na het winnen van de Manchester-derby was mooi, dat zal ook vanavond het geval zijn. Ik kijk ernaar uit om mijn vrienden uit de voetbalwereld hier te ontmoeten. Erling Haaland. De avond na het winnen van de Manchester-derby was mooi, dat zal ook vanavond het geval zijn. Ik kijk ernaar uit om mijn vrienden uit de voetbalwereld hier te ontmoeten. Erling Haaland

clock 19:50 Ook Manchester City is goed vertegenwoordigd op het gala. 19 uur 50. Ook Manchester City is goed vertegenwoordigd op het gala.

clock 19:41 19 uur 41. Hazard doet kinderen een plezier. Genieten van het leven. Dat is wat Eden Hazard nu zo veel mogelijk wil doen. Daar hoort dan ook een uitstapje bij naar de Ballon d'Or. Dat op vraag van zijn kroost. "Ze vroegen me of ze eens naar het gala mochten en ik zei: oké, we gaan naar Parijs", deelt de voormalige Rode Duivel. . Hazard doet kinderen een plezier Genieten van het leven. Dat is wat Eden Hazard nu zo veel mogelijk wil doen. Daar hoort dan ook een uitstapje bij naar de Ballon d'Or. Dat op vraag van zijn kroost. "Ze vroegen me of ze eens naar het gala mochten en ik zei: oké, we gaan naar Parijs", deelt de voormalige Rode Duivel.

clock 19:40 19 uur 40. Mijn kinderen hadden me gevraagd om naar de Ballon d'Or te gaan. Ik zei: oké, we ge gaan naar Parijs! Eden Hazard. Mijn kinderen hadden me gevraagd om naar de Ballon d'Or te gaan. Ik zei: oké, we ge gaan naar Parijs! Eden Hazard

clock 19:37 Een verrassende naam: Eden Hazard verschijnt met zijn kroost op de rode loper. 19 uur 37. Een verrassende naam: Eden Hazard verschijnt met zijn kroost op de rode loper.

clock 19:35 Napoli-aanvaller Kvaratschelia poseert voor de fotografen:. 19 uur 35. Napoli-aanvaller Kvaratschelia poseert voor de fotografen:

