John van 't Schip moet zwalpend Ajax naar een veilige haven loodsen

Ajax beleeft zijn zwakste competitiestart in de clubgeschiedenis. Vorige week werd de samenwerking met coach Maurice Steijn beëindigd, afgelopen weekend kregen de Amsterdammers bij PSV nog een 5-2-nederlaag om de oren. Met 5 op 24 is Ajax momenteel laatste in de Eredivisie.

Voormalig speler John van 't Schip moet het team nu reanimeren. De 59-jarige trainer heeft een contract ondertekend tot het einde van het seizoen. Vanaf 1 juli 2024 ruilt hij de job van coach voor een rol in het technisch management van de club.

"Ik ben blij dat het rond is en ik heb veel zin om te gaan beginnen bij de club waar het voor mij ook ooit is begonnen", reageert Van 't Schip op zijn interim-baan.

"Uit de gesprekken die ik met alle betrokkenen hierover heb gevoerd heb ik een erg goed gevoel overgehouden. Ajax moet snel de sportieve weg omhoog pakken en daar werk ik graag aan mee."

Van 't Schip was eerder al aan de slag bij Ajax als jeugd- (1997-2000) en assistent-trainer (2000-2001, 2008-2010). Ook was hij trainer van Jong Ajax (2002-2004). Verder stond de Nederlander aan het roer bij onder meer FC Twente, PEC Zwolle en de Griekse nationale ploeg.

Donderdag neemt Ajax het thuis op tegen FC Volendam. Bij winst kunnen de Amsterdammers de rode lantaarn al doorgeven.