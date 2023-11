Iga Swiatek frustreert Coco Gauff, Ons Jabeur schenkt prijzengeld WTA Finals aan Palestina

clock 09:32 09 uur 32. Ons Jabeur schenkt deel van prijzengeld weg aan Palestina. Na haar zege in haar tweede groepsmatch verklaarde Ons Jabeur dat ze een deel van haar prijzengeld zal afstaan aan Palestina, waar een hevige oorlog woedt tussen Hamas en Israël. "Ik ben blij met mijn zege, maar ik voel me niet gelukkig. Het is bijzonder hard om elke dag te moeten zien hoe kinderen en baby's sterven", reageerde de Tunesische. "Het breekt mijn hart." "Met mijn prijzengeld wil ik Palestina helpen. Het is geen politieke boodschap, ik wil gewoon vrede. Meer is het niet." . Ons Jabeur schenkt deel van prijzengeld weg aan Palestina Na haar zege in haar tweede groepsmatch verklaarde Ons Jabeur dat ze een deel van haar prijzengeld zal afstaan aan Palestina, waar een hevige oorlog woedt tussen Hamas en Israël. "Ik ben blij met mijn zege, maar ik voel me niet gelukkig. Het is bijzonder hard om elke dag te moeten zien hoe kinderen en baby's sterven", reageerde de Tunesische. "Het breekt mijn hart." "Met mijn prijzengeld wil ik Palestina helpen. Het is geen politieke boodschap, ik wil gewoon vrede. Meer is het niet."

clock 09:28 09 uur 28. Swiatek klopt Gauff, revanche voor Jabeur. Iga Swiatek (WTA-2) heeft de clash met Coco Gauff (WTA-3) overtuigend gewonnen: 6-0 en 7-5. Swiatek zet zo een flinke stap naar de halve finales. De Poolse winnares van Roland Garros domineerde in de eerste set. Gauff, winnares van de US Open, stapelde de fouten en missers op (11 in de eerste set). Daarna kwam de Amerikaanse weer in de match, maar met onder meer 5 dubbele fouten bleef haar foutenlast te hoog in een winderig Cancun. Gauff was zichtbaar gefrustreerd. In een heruitgave van de Wimbledon-finale revancheerde Ons Jabeur zich op Marketa Vondrousova met 6-4 en 6-3. Swiatek voert de poule aan met 2 zeges, Gauff en Jabeur volgen met 1 overwinning. De Poolse, die ook weer nummer 1 van de wereld kan worden, beschikt over de beste papieren voor de halve finales, maar op papier kan iedereen nog doorstoten.



clock 09:23 09 uur 23.
clock 09:22 09 uur 22. Pegula stunt tegen Sabalenka. Nummer 1 van de wereld Aryna Sabalenka heeft haar tweede match verloren. De Amerikaanse speelster Jessica Pegula won in 2 sets: 6-4 en 6-3.



Een verdiende zege voor Pegula die wel 7 matchpunten nodig had.



Dankzij haar tweede zege stoot zij al zeker door naar de halve finales. Sabalenka zal nog alles uit de kast moeten halen tegen nummer 4 van de wereld Jelena Rybakina.

clock 06:25 06 uur 25. Gauff veegt Jabeur van de baan. In dezelfde groep als Iga Swiatek en Marketa Vondrousova heeft Coco Gauff haar openingsmatch gewonnen. De laureate van de US Open rekende in 2 sets af met de Tunesische Ons Jabeur.



Jabeur kwam er tegen Gauff, nog altijd maar 19, nauwelijks aan te pas. De Amerikaanse tienersensatie gunde haar opponente amper één spelletje, in een wedstrijd die onderbroken werd door de regenval in Cancun.



Voor Gauff was het haar eerste zege op de WTA Finals. Vorig jaar verloor ze bij haar eerste deelname 3 keer op rij. "Ik ben blij dat ik eindelijk eens kon winnen", lachte ze.



"Ik voel me hier wel geliefd", aldus Gauff, die duidelijk het publiek aan haar kant had. "Gisteren heb ik zelfs een huwelijksaanzoek gekregen (lacht). Het is leuk om zoveel steun te voelen van de fans."

clock 06:22 06 uur 22. Dit is echt ondermaats voor de WTA Finals, te gek voor woorden. De baan is echt verschrikkelijk slecht. Marketa Vondrousova.

clock 06:12 06 uur 12. Swiatek opent met winst tegen Vondrousova. Iga Swiatek, de nummer 2 van de wereld, is met een overwinning begonnen aan de WTA Finals. De Poolse won maandag met 7-6 en 6-0 van Marketa Vondrousova uit Tsjechië.



Vondrousova liep in de 1e set nochtans 5-2 uit, maar Swiatek vond net dan het goeie ritme. 's Werelds nummer 2 zette een tandje bij en maakte er met 2 servicebreaks op rij 5-5 van.



De set werd uiteindelijk beslist in een tiebreak, waarin Vondrouova op setpunt een dubbele fout sloeg. Vanaf dan was de veer gebroken bij de Tsjechische, die in set 2 geen enkel spelletje meer kon winnen.



Na haar overwinning schaarden Swiatek en Vondrousova zich ook nog achter de kritiek van haar collega's op de omstandigheden in Cancun. Vooral de kwaliteit van het tennisterrein is beneden alle peil.



"Dit is echt ondermaats voor de WTA Finals, te gek voor woorden. De baan is echt verschrikkelijk slecht", wond Vondrousova er geen doekjes om. "Dit is voor niemand goed", beaamde Swiatek. "Het veld voelt slecht aan en dat we geen tijd hadden om te trainen, doet er ook geen goed aan."

clock 17:53 17 uur 53. Sabalenka razend op organisatie. Sabalenka won vlot haar eerste wedstrijd op de WTA Finals. Na de partij moest er toch iets van haar lever.



"Ik ben al blij dat ik gezien de omstandigheden geconcentreerd kon blijven", schreef de Wit-Russische op Instagram. "Want ik moet zeggen dat ik heel teleurgesteld ben in de WTA en deze WTA Finals."



"Ik voel mij hier niet gerespecteerd door de WTA en ik denk dat dat bij de meeste speelsters het geval is. Dit is niet het organisatorische niveau dat wij mogen verwachten op de WTA Finals."



"De courts voelen niet goed aan, de bal botst niet consistent en pas zaterdag konden we voor de eerste keer op de courts trainen. Dat is onaanvaardbaar in een toernooi waarin er zoveel op het spel staat", besluit ze.

clock 07:06 07 uur 06. Sabalenka gunt Sakkari amper één spelletje. Aryna Sabalenka is met een klinkende overwinning begonnen aan de WTA Finals. De nummer 1 van de wereld walste over de Griekse Maria Sakkari, die amper één spelletje kon winnen: 6-0 en 6-1.



Een dominante Sabalenka verzilverde 5 van haar 11 breakpunten en won 11 games op een rij in een wedstrijd die 1u14' duurde. "Maria is een vechter die elke mogelijkheid grijpt om terug te knokken, dus ik ben gefocust gebleven om haar die kans niet te geven", sprak de Wit-Russische na afloop.



In dezelfde poule begon ook Jessica Pegula met een zege. De Amerikaanse versloeg Elena Rybakina met 7-5 en 6-2. Rybaka leidde in set 1 met 5-3, maar stapelde dan de fouten op waardoor Pegula met 4 games op rij alsnog de set won. Daarna stoomde Pegula door naar de winst.

