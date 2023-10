FIFA legt omstreden Spaanse bobo Luis Rubiales schorsing van 3 jaar op

Op 20 augustus triomfeerde Spanje in de finale van het WK voetbal, maar de 1-0-zege tegen Engeland en het WK-goud werd al snel overschaduwd door gebeurtenissen tijdens de ceremonie.

Luis Rubiales (46), de voorzitter van de Spaanse voetbalbond, had zich allesbehalve voorbeeldig gedragen in de tribunes. Zo maakte hij obscene gebaren in het bijzijn van de Spaanse koningin Letizia en prinses Sofia.

Maar bij de uitreiking van de medailles ging Rubiales helemaal over de schreef. Hij kuste speelster Jenni Hermoso op de mond. Zonder wederzijdse toestemming, zo reageerde Hermoso.

De Spaanse bondsvoorzitter lag zwaar onder vuur, maar weigerde tijdens een wekenlange soap op te stappen. Het hele voorval mondde uit in een bedenkelijk welles-nietesspelletje.

Uiteindelijk bezweek Rubiales op 10 september dan toch, maar het voorval werd toen al onderzocht door onder meer de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij kreeg ook een voorlopige schorsing van 90 dagen.

Het Disciplinaire Comité van de FIFA heeft Rubiales nu een schorsing van 3 jaar opgelegd. Er zijn geen details over de beslissing vrijgegeven, maar Rubiales kan wel nog in beroep gaan tegen zijn verbanning.

"De FIFA herhaalt zijn engagement om de integriteit van alle mensen te respecteren en te beschermen en om ervoor te zorgen dat de basisregels van fatsoenlijk gedrag worden nageleefd", klonk het nog.