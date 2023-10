Dominante Sabalenka wast Sakkari de oren op WTA Finals, ook Pegula start met overwinning

clock 07:06

07 uur 06. Sabalenka gunt Sakkari amper één spelletje. Aryna Sabalenka is met een klinkende overwinning begonnen aan de WTA Finals. De nummer 1 van de wereld walste over de Griekse Maria Sakkari, die amper één spelletje kon winnen: 6-0 en 6-1. Een dominante Sabalenka verzilverde 5 van haar 11 breakpunten en won 11 games op een rij in een wedstrijd die 1u14' duurde. "Maria is een vechter die elke mogelijkheid grijpt om terug te knokken, dus ik ben gefocust gebleven om haar die kans niet te geven", sprak de Wit-Russische na afloop. In dezelfde poule begon ook Jessica Pegula met een zege. De Amerikaanse versloeg Elena Rybakina met 7-5 en 6-2. Rybaka leidde in set 1 met 5-3, maar stapelde dan de fouten op waardoor Pegula met 4 games op rij alsnog de set won. Daarna stoomde Pegula door naar de winst. .