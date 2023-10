Aryna Sabalenka uit ondanks vlotte zege onvrede over organisatie WTA-Finals: "Dit is onaanvaardbaar"

clock 17:53

17 uur 53. Sabalenka razend op organisatie. Sabalenka won vlot haar eerste wedstrijd op de WTA Finals. Na de partij moest er toch iets van haar lever. "Ik ben al blij dat ik gezien de omstandigheden geconcentreerd kon blijven", schreef de Wit-Russische op Instagram. "Want ik moet zeggen dat ik heel teleurgesteld ben in de WTA en deze WTA Finals." "Ik voel mij hier niet gerespecteerd door de WTA en ik denk dat dat bij de meeste speelsters het geval is. Dit is niet het organisatorische niveau dat wij mogen verwachten op de WTA Finals." "De courts voelen niet goed aan, de bal botst niet consistent en pas zaterdag konden we voor de eerste keer op de courts trainen. Dat is onaanvaardbaar in een toernooi waarin er zoveel op het spel staat", besluit ze. .