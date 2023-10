KAA Gent experimenteert met stadioncontrole via handpalm: "Toeschouwers meer comfort geven"

"We werken samen met verschillende partners omdat we de privacy en GDPR willen respecteren."

"We willen de toeschouwer meer comfort geven", klinkt het bij de voetbalclub. "Daarom zoeken we een innovatieve technologie die toeschouwers toelaat om op een vlotte en veilige manier het stadion te betreden."

"Nu verloopt de controle via de vergelijking van de naam op het ticket en de identiteitskaart. Dat neemt veel tijd in beslag en dat vraag veel van onze supporters en stewards."

"We moeten goed weten wie in het stadion is. Mensen met een stadionverbod krijgen geen toegang", klinkt het bij KAA Gent.

Het handpalmsysteem maakt gebruik van geavanceerde biometrische technologie. "Er zijn twee soorten biometrie. Een eerste is via de buitenzijde van je lichaam, met name de vingerafdrukken en het gezicht. Die biedt niet veel veiligheid, want die biometrie is makkelijk na te maken."

"Een andere soort biometrie zit in ons lichaam. En daar willen met die testproject gebruik van maken", klinkt het bij Perfect-ID. "Het is de bedoeling dat we de handpalm scannen via infrarood. Dat is veel veiliger en unieker dan de biometrie aan de buitenzijde.

Na een testperiode kan de technologie in werking treden in het stadion KAA Gent. "Op basis van de resultaten en de feedback kunnen we verder onderzoeken hoe we de nieuwe technologie kunnen integreren in de voetbalstadions", zegt Marc Strackx, directeur van Perfect-ID.

Daarna kunnen de Gentse voetbalsupporters hun handpalm scannen om toegang te krijgen tot het stadion. De voetbalclub hoopt zo wachtrijen en traditionele toegangsmethoden te vermijden.