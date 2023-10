BEKIJK: ruime zege voor Braxgata, ook leider Léopold en Gantoise winnen

In de hoogste klasse in ons hockey blijft Léopold ongenaakbaar. De leider won op speeldag 9 overtuigend tegen White Star. Het was al de 8e zege op een rij voor de club. Ook Gantoise, Braxgata en Dragons wonnen hun match en komen nu allemaal op 15 punten. Ze springen zo over Herakles, dat verloor.