Hilariteit in het Lotto Park: Rode Kruis is iets te ijverig en legt Anderlecht-OH Leuven stil

Je kan hen geen gebrek aan beroepsernst verwijten. Thibault Vlietinck viel snel uit in Anderlecht-OH Leuven en moest van het veld gedragen worden. Medewerkers van het Rode Kruis schoten in actie met hun draagbaar, maar wilden op het speelveld hun wandeling naar de overkant van het veld wat inkorten. De scheidsrechter moest het spel even afblazen, de hulpverleners hadden hun vergissing snel ingezien.