Belgisch team is klaar voor EK judo: "We blijven een groot judoland en zullen er ook nu weer staan"

Judo Belgium trekt met 12 judoka's naar het EK judo (3-5 november) in Montpellier, een laatste grote afspraak in 2023 voor de Belgische judoploeg. Onder anderen Jorre Verstraeten, Toma Nikiforov en Mina Libeer willen zich nog een laatste keer tonen voor Nieuwjaar en vertrouwen tanken met het oog op de Olympische Spelen van volgend jaar.

De Belgische judoka's werken in Gerpinnes een laatste trainingsstage voor het EK in Montpellier af. Daarvoor slaan Judo Vlaanderen en Judo Wallonie-Bruxelles de handen in elkaar. "Iedereen is goed voorbereid en we gaan proberen om er voor iedereen het maximale uit te halen", klinkt het.

Jorre Verstraeten weer fit na armblessure

Jorre Verstraeten werd al drie keer derde op het Europees kampioenschap (2019, 2020 en 2022). Na een lichte armblessure deze zomer is Verstraeten opnieuw topfit en is de goesting om te vechten heel aanwezig. "Ik voel me goed en heb geen last meer van mijn elleboog", vertelt het lichtgewicht. "Ik heb twee goede en lange stages achter de rug. Stages waar de hele wereldtop aanwezig was en waar we twee keer per dag hard konden vechten, wat ik ook het leukste vind. In mijn ogen de beste voorbereiding." "Ik heb vooral heel veel zin om te vechten op het EK", gaat Verstraeten voort. "Zoals altijd ga ik kamp per kamp bekijken en pas op het einde van de dag zal ik mijn EK evalueren." "Waarmee ik tevreden zal zijn, hangt af van de dag zelf. Of een medaille realistisch is? Dat laat ik aan jullie over", lacht Verstraeten.

Verstraeten: "Samenwerking tussen Vlaanderen en Wallonië is positieve evolutie"

Jorre Verstraeten valt onder de Waalse deel van het Belgische judo en is blij met deze nationale stage. "België is al een klein land, samenwerken is dus essentieel", legt hij uit. "We hebben zo veel mogelijk partners nodig om te trainen. Hoe meer mensen we kunnen samenbrengen, hoe beter we ons kunnen voorbereiden."

Toma Nikiforov: "EK is een etappe in de voorbereiding, maar ik ga voor goud"

In de klasse tot 100 kg staat Toma Nikiforov volgend weekend op de mat. Blessures speelden de Europese kampioen van 2018 vaak parten, maar nu is hij topfit en in goede conditie. "Ik voel me goed", vertelt de ervaren judoka. "Dit EK is een onderdeel van de voorbereiding voor de rest van het seizoen." "Ik heb wat minder competitie gedaan om mijn lichaam te sparen, maar met het doel om er elk toernooi echt te staan." "België is nog steeds een groot judoland", stipt Nikiforov aan. "We staan er op de grote toernooien. Iedereen zal zijn of haar best doen om zoveel mogelijk medailles te pakken." "Op dit moment heb ik geen zware blessures. Een judoka heeft altijd wel ergens last van, maar niks dat me op de mat zal hinderen. Ik heb ook genoeg ritme opgedaan op de stages en Mark (van der Ham, red) heeft gezegd dat we het plan moeten volgen." "Ik mag misschien de oudste van de ploeg zijn, het vuur in mij brandt nog steeds. De dag dat dat vuur er niet meer is, stop ik ermee."

Mina Libeer: "Ik heb niks te verliezen"

Na een lange revalidatie van een kruisbandblessure wordt het EK voor Mina Libeer de eerste competitie in lange tijd. Na een intensief herstel en harde stages voelt ze zich klaar voor het Europees kampioenschap in Frankrijk. "We hebben twee intensieve stages achter de rug en daar heb ik vooral mijn eigen ritme teruggevonden", vertelt ze. "Misschien kan de lange periode zonder wedstrijden ook een voordeel zijn. Ik heb niks te verliezen en kan de tegenstand misschien verrassen." "Een ambitie uitspreken is sowieso moeilijk voor mij. Ik hoop vrij te kunnen vechten en kamp per kamp zo goed mogelijk af te werken."