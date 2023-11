Julien Leclercq kan enkel machteloos toekijken naar ontketende Judd Trump

Geen Luca Brecel op de Northern Ireland Open, hij liet verstek gaan om een lucratief demonstratietoernooi te spelen in Macau (dat vervolgens wel werd uitgesteld).



Ook geen Ben Mertens meer, want hij botste in de kwalificaties op Mark Allen, thuisspeler en titelverdediger.



Julien Leclercq haalde de hoofdtabel wel, al trok hij met Judd Trump misschien wel de vervelendste kaart uit de stapel.



Trump kroonde zich deze maand zowel op de English Open als de Wuhan Open tot eindwinnaar. In Belfast had hij geen zin om de riem eraf te gooien en dat heeft Leclercq gevoeld.



Met 2 century's na elkaar zat de jonge Waal al een stuk dieper in zijn zetel, waar hij zowat de rest van de match ook zou zitten. Uiteindelijk kon Leclercq niets meer terugdoen. 4-0: een snookerles, die gelukkig voor hem niet al te lang duurde.