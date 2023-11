Johan Bakayoko lacht tanden bloot na eerste CL-goal: "De nieuwe Robben? Neen, niet direct"

Het gaat snel voor Johan Bakayoko.

Dit seizoen is de 20-jarige Belg niet meer weg te denken op de rechterflank van PSV. Niet alleen in Nederland kennen ze nu zijn naam, heel Europa weet nu wie "de nieuwe Arjen Robben" is.

Al wil Bakayoko – die de vergelijking opgespeld krijgt door zijn gelijkaardige kap en trap – die titel niet claimen.

"Neen, de nieuwe Robben ben ik niet direct", lacht hij.