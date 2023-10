WB shorttrack in Montreal: Gemengde aflossingsploeg moet naar de B-finale

clock 19:20 19 uur 20. Mixed shorttrackers na derde plaats naar B-finale. De Belgische gemengde aflossingsploeg is er niet in geslaagd de finale te bereiken. Het viertal eindigde in de halve eindstrijd als derde. Hanne Desmet, Tineke den Dulk, Ward Pétré en Stijn Desmet moesten het opnemen tegen China, Japan, Italië en Frankrijk. De Japanse Moemi Kikuchi voerde de spanning op door twee keer onmiddellijk na de start van de race over 2000 meter te vallen, hetgeen een derde start noodzakelijk maakte. België was met Hanne Desmet niet goed weg. Lang leek niet meer dan een vierde plaats mogelijk, waarna Stijn Desmet toch de laatste Fransman passeerde. China won voor Italië. De Belgen finishsten in 2'39"023. Dat is acht tienden van een seconde boven het nationale record dat hetzelfde kwartet op 17 december 2022 in Almaty vestigde. Later op de dag komt België in de Maurice Richard Arena uit in de B-finale. Een week geleden bij de eerste Wereldbekerwedstrijden van het seizoen eindigde het kwartet van bondscoach Ingmar van Riel als vijfde. China zegevierde. In de herkansingen was Rino Vanhooren op de 1500 meter dicht bij een halvefinaleplaats. Met de Brit Theo Collins aan kop kwam het tweetal enige ronden voor het einde echter ten val. Vanhooren kreeg een penalty en Collins mocht met de winnende Canadees Felix Roussel verder schaatsen. Voor Tineke den Dulk, Enzo Proost, Pétré en Adriaan Dewagtere (allen 500 meter), en Warre Van Damme (1500 meter) betekende de herkansing de laatste start op hun afstand. . Mixed shorttrackers na derde plaats naar B-finale De Belgische gemengde aflossingsploeg is er niet in geslaagd de finale te bereiken. Het viertal eindigde in de halve eindstrijd als derde. Hanne Desmet, Tineke den Dulk, Ward Pétré en Stijn Desmet moesten het opnemen tegen China, Japan, Italië en Frankrijk. De Japanse Moemi Kikuchi voerde de spanning op door twee keer onmiddellijk na de start van de race over 2000 meter te vallen, hetgeen een derde start noodzakelijk maakte. België was met Hanne Desmet niet goed weg. Lang leek niet meer dan een vierde plaats mogelijk, waarna Stijn Desmet toch de laatste Fransman passeerde. China won voor Italië. De Belgen finishsten in 2'39"023. Dat is acht tienden van een seconde boven het nationale record dat hetzelfde kwartet op 17 december 2022 in Almaty vestigde. Later op de dag komt België in de Maurice Richard Arena uit in de B-finale. Een week geleden bij de eerste Wereldbekerwedstrijden van het seizoen eindigde het kwartet van bondscoach Ingmar van Riel als vijfde. China zegevierde. In de herkansingen was Rino Vanhooren op de 1500 meter dicht bij een halvefinaleplaats. Met de Brit Theo Collins aan kop kwam het tweetal enige ronden voor het einde echter ten val. Vanhooren kreeg een penalty en Collins mocht met de winnende Canadees Felix Roussel verder schaatsen. Voor Tineke den Dulk, Enzo Proost, Pétré en Adriaan Dewagtere (allen 500 meter), en Warre Van Damme (1500 meter) betekende de herkansing de laatste start op hun afstand.

clock 08:39 08 uur 39. Belgische mannenploeg naar halve finales aflossing. Ward Pétré, Rino Vanhooren, Adriaan Dewagtere en Stijn Desmet hebben zich met een tweede plaats in de kwartfinale - achter Zuid-Korea - voor het tweede weekend op een rij bij de mondiale top 8 geschaard.



Het leek een lastige race met naast Zuid-Korea, Bulgarije, Turkije en Hongarije als opponenten. Met 5 teams op de schaatsbaan is de kans op chaos groter bij de aflossing. Al viel het vannacht mee.



De tweede plaats was nodig. Na 15 van de 45 ronden (5.000 meter) vond Desmet het tijd om het lage tempo op te voeren. Negen omlopen verder plaatsten de Koreanen een echte demarrage. Hongarije, België en Turkije volgden. In de laatste ronde eiste Desmet ten koste van de Hongaren de tweede plek op.

clock 08:30 08 uur 30. Hanne en Stijn Desmet probleemloos door reeksen 1.500m. Schijnbaar zonder moeite bereikten Hanne en Stijn Desmet de halve finales van de tweede 1.500 meter van de avond. Beiden wonnen hun serie. Die afstand kreeg voor de Desmets de voorkeur boven de 1.000 meter. Voor Hanne geniet het langere onderdeel onmiskenbaar haar voorkeur, al haalde ze op de kilometer ruim 1,5 jaar geleden olympisch brons.



Met twee derde plaatsen in de voorronde en de reeksen kan Rino Vanhooren op de 1.000 meter het toernooi voortzetten. Adriaan Dewagtere, Warre Van Damme en Tineke den Dulk mogen het in de herkansing nog eens proberen.



Enzo Proost en Ward Pétré krijgen een tweede kans op de 1.500 meter.

clock 05:55 05 uur 55. Gemengde aflossing naar halve finales ondanks val. De Belgische shorttrackers hebben de halve finales van de gemengde aflossing gehaald, maar niet zonder slag of stoot. In een tumultueuze race eindigden Hanne Desmet, Tineke den Dulk, Adriaan Dewagtere en Stijn Desmet achter Italië als tweede.



Het Italiaanse kwartet was het enige dat volledig op de been bleef. Terwijl Stijn Desmet opstoomde naar de eerste plaats, viel hij over de Kazach Anton Khvan, die halverwege de race het evenwicht had verloren. Beiden krabbelden snel op.



Een van de rijdsters van Oekraïne viel ook, wegens een foutieve wissel werd haar team gediskwalificeerd.



In de halve finale komt België uit tegen China, Japan, Italië en Frankrijk. Vorig weekend, bij de eerste wereldbekerwedstijd in de Maurice Richard Arena, eindigde België in de mixed als vijfde. China won.



Bondscoach Ingmar van Riel vindt dat België het aan zijn stand verplicht is op basis van de resultaten van vorig seizoen bij de top drie te eindigen.