WB shorttrack in Montreal: aflossingsploegen (m/gemengd) naar de halve finales

Ward Pétré, Rino Vanhooren, Adriaan Dewagtere en Stijn Desmet hebben zich met een tweede plaats in de kwartfinale - achter Zuid-Korea - voor het tweede weekend op een rij bij de mondiale top 8 geschaard. Het leek een lastige race met naast Zuid-Korea, Bulgarije, Turkije en Hongarije als opponenten. Met 5 teams op de schaatsbaan is de kans op chaos groter bij de aflossing. Al viel het vannacht mee. De tweede plaats was nodig. Na 15 van de 45 ronden (5.000 meter) vond Desmet het tijd om het lage tempo op te voeren. Negen omlopen verder plaatsten de Koreanen een echte demarrage. Hongarije, België en Turkije volgden. In de laatste ronde eiste Desmet ten koste van de Hongaren de tweede plek op.

08 uur 39. Belgische mannenploeg naar halve finales aflossing. Ward Pétré, Rino Vanhooren, Adriaan Dewagtere en Stijn Desmet hebben zich met een tweede plaats in de kwartfinale - achter Zuid-Korea - voor het tweede weekend op een rij bij de mondiale top 8 geschaard. Het leek een lastige race met naast Zuid-Korea, Bulgarije, Turkije en Hongarije als opponenten. Met 5 teams op de schaatsbaan is de kans op chaos groter bij de aflossing. Al viel het vannacht mee. De tweede plaats was nodig. Na 15 van de 45 ronden (5.000 meter) vond Desmet het tijd om het lage tempo op te voeren. Negen omlopen verder plaatsten de Koreanen een echte demarrage. Hongarije, België en Turkije volgden. In de laatste ronde eiste Desmet ten koste van de Hongaren de tweede plek op. .

clock 05:55

05 uur 55. Gemengde aflossing naar halve finales ondanks val. De Belgische shorttrackers hebben de halve finales van de gemengde aflossing gehaald, maar niet zonder slag of stoot. In een tumultueuze race eindigden Hanne Desmet, Tineke den Dulk, Adriaan Dewagtere en Stijn Desmet achter Italië als tweede. Het Italiaanse kwartet was het enige dat volledig op de been bleef. Terwijl Stijn Desmet opstoomde naar de eerste plaats, viel hij over de Kazach Anton Khvan, die halverwege de race het evenwicht had verloren. Beiden krabbelden snel op. Een van de rijdsters van Oekraïne viel ook, wegens een foutieve wissel werd haar team gediskwalificeerd. In de halve finale komt België uit tegen China, Japan, Italië en Frankrijk. Vorig weekend, bij de eerste wereldbekerwedstijd in de Maurice Richard Arena, eindigde België in de mixed als vijfde. China won. Bondscoach Ingmar van Riel vindt dat België het aan zijn stand verplicht is op basis van de resultaten van vorig seizoen bij de top drie te eindigen. .