Rally van Centraal-Europa: Thierry Neuville ligt op zegekoers

clock 19:25 19 uur 25. Neuville neemt meer risico's dan Rovanperä. Thierry Neuville (Hyundai) heeft de 3e wedstrijddag van de Rally van Centraal-Europa als leider afgesloten. De ritten vandaag waren uitgetekend in Oostenrijk en Duitsland. Na een miezerig begin van de dag maakte de regen plaats voor de zon, waardoor het parcours gedeeltelijk droger werd. Maar de omstandigheden bleven verraderlijk. Dat ondervonden Rovanperä en Evans aan den lijve. Rovanperä gleed in de 2e rit van de baan, zonder daarbij iets te raken. In de daaropvolgende rit ging Evans in de fout. Hij gleed tegen een schuur en moest opgeven. Zodra Rovanperä geïnformeerd werd over de opgave van zijn titelrivaal, nam hij minder risico's en kon Thierry Neuville de leiding veroveren. De titelstrijd is zo goed als gestreden. Als Rovanperä zondag meer punten scoort dan Evans (die zondagochtend weer van start gaat) is hij voor het tweede jaar op rij wereldkampioen. . Neuville neemt meer risico's dan Rovanperä Thierry Neuville (Hyundai) heeft de 3e wedstrijddag van de Rally van Centraal-Europa als leider afgesloten.



De ritten vandaag waren uitgetekend in Oostenrijk en Duitsland. Na een miezerig begin van de dag maakte de regen plaats voor de zon, waardoor het parcours gedeeltelijk droger werd.



Maar de omstandigheden bleven verraderlijk. Dat ondervonden Rovanperä en Evans aan den lijve. Rovanperä gleed in de 2e rit van de baan, zonder daarbij iets te raken. In de daaropvolgende rit ging Evans in de fout. Hij gleed tegen een schuur en moest opgeven.



Zodra Rovanperä geïnformeerd werd over de opgave van zijn titelrivaal, nam hij minder risico's en kon Thierry Neuville de leiding veroveren.



De titelstrijd is zo goed als gestreden. Als Rovanperä zondag meer punten scoort dan Evans (die zondagochtend weer van start gaat) is hij voor het tweede jaar op rij wereldkampioen.

clock 28-10-2023 28-10-2023.

clock 21:25 21 uur 25. Gezien de omstandigheden is die tweede plaats niet slecht. Met een andere instelling hadden we hoogstens wat dichter in de buurt van Rovanperä kunnen komen. Thierry Neuville. Gezien de omstandigheden is die tweede plaats niet slecht. Met een andere instelling hadden we hoogstens wat dichter in de buurt van Rovanperä kunnen komen. Thierry Neuville

clock 18:35 18 uur 35. Thierry Neuville verspeelt eerste plaats aan Kalle Rovanperä. Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) rijdt na afloop van de tweede wedstrijddag aan de leiding. De Fin heeft een voorsprong van 36 seconden op Thierry Neuville. De tweede wedstrijddag van de drielandenrally werd in Tsjechië gereden, waar de organisatie drie snelle, smalle en zeer uitdagende klassementsritten had uitgetekend. "Tijdens de laatste rit begon het opnieuw te regenen. Ik dacht dat we tijd verloren. Ik deed niets anders dan tijdens de andere ritten. De auto was te hard afgesteld, waardoor we vandaag veel tijd verloren", zei Neuville aan de finish. Elfyn Evans (Toyota Yaris) staat op de derde plaats. Als Rovanperä zondag Evans voor blijft, is hij voor het tweede jaar op rij wereldkampioen. . Thierry Neuville verspeelt eerste plaats aan Kalle Rovanperä Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) rijdt na afloop van de tweede wedstrijddag aan de leiding. De Fin heeft een voorsprong van 36 seconden op Thierry Neuville.



De tweede wedstrijddag van de drielandenrally werd in Tsjechië gereden, waar de organisatie drie snelle, smalle en zeer uitdagende klassementsritten had uitgetekend.



"Tijdens de laatste rit begon het opnieuw te regenen. Ik dacht dat we tijd verloren. Ik deed niets anders dan tijdens de andere ritten. De auto was te hard afgesteld, waardoor we vandaag veel tijd verloren", zei Neuville aan de finish.

Elfyn Evans (Toyota Yaris) staat op de derde plaats. Als Rovanperä zondag Evans voor blijft, is hij voor het tweede jaar op rij wereldkampioen.



clock 18:33 18 uur 33.

clock 27-10-2023 27-10-2023.

clock 19:09 19 uur 09. Neuville wint 2e rit en leidt. Thierrry Neuville heeft de eerste dag als leider afgesloten. Dat heeft hij vooral te danken aan de winst in de rit naar Klatovy, waar hij een goeie 2 seconden sneller was dan Ott Tänak. Die Tänak had de eerste rit gewonnen en staat in de tussenstand vlak achter Neuville. Morgen komt de Rally van Centraal-Europa helemaal op toeren, met 6 kraakverse ritten. . Neuville wint 2e rit en leidt Thierrry Neuville heeft de eerste dag als leider afgesloten. Dat heeft hij vooral te danken aan de winst in de rit naar Klatovy, waar hij een goeie 2 seconden sneller was dan Ott Tänak.



Die Tänak had de eerste rit gewonnen en staat in de tussenstand vlak achter Neuville.



Morgen komt de Rally van Centraal-Europa helemaal op toeren, met 6 kraakverse ritten.

clock 19:08 19 uur 08.