Copa del Rey 2023-2024: Atletico Madrid moet geduld tonen, Real Madrid loopt pas na rust weg van vierdeklasser

Vierdeklasser Arandina heeft de voetbalwetten niet kunnen herschrijven, maar mag toch tevreden terugblikken op de gala-avond tegen Real Madrid, waar jongeling Arda Güler (18) een geslaagd debuut maakte.



De bekerhouder kwam pas na 54 minuten op voorsprong, een penalty van Joselu. Een minuutje later verdubbelde Diaz al de score.



Arandina mocht blijven hopen op een spannend slot tot Rodrygo in de extra tijd de 0-3 op het bord plaatste.



Toch kwam er nog gejuich bij de thuisploeg na de eerredder van Cabral in de 94e minuut.