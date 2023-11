Champions League futsal: Anderlecht moet voorbij gigant Sporting om Final Four te bereiken

clock 16:26

16 uur 26. Anderlecht kent tegenstanders Eliteronde. De loting voor de Eliteronde van de Champions League futsal is bekend. Zwaarste tegenstander voor Anderlecht wordt zonder twijfel Sporting, dat de voorbije 7 jaar 6 keer de finale haalde. Vorig jaar kreeg RSCA in de halve finales nog een 7-1-draai om de oren van de Portugezen. De andere tegenstanders uit de groep komen uit Servië (Loznica-Grad) en Hongarije (Haladas). Anderlecht moet eerste worden in de groep om de Final Four te halen. De matchen worden tussen 28 november en 3 december in Lissabon gespeeld. .