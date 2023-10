Titelverdediger Mark Allen wipt Ben Mertens in kwalificaties Northern Ireland Open

De 19-jarige Ben Mertens (WST-71) kreeg in Belfast wel kansen op framewinst. In het openingsspel miste hij daarvoor de ultieme zwarte bal. In het tweede frame stokte het bij een 48-break.

Mark Allen, de nummer 4 op de wereldranking, speelde zelf ook verre van foutloos, maar breaks van 54 en 55 bleken te volstaan om door te gaan. De framescores waren 69-59, 73-48, 74(54)-20 en 76(55)-35.

Allen kan zijn thuistoernooi een 3e keer op rij winnen. Om een plaats in de 1/16e finales geeft hij de Estlander Andres Petrov (WS-96) partij.