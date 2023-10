Nu al smaakmaker, straks ook publiekstrekker? "De cross heeft iemand als Thibau Nys nodig"

Is er al een Nys-effect in Overijse?

Winst in Beringen, winst in Waterloo en bijna winst in Overijse: Thibau Nys is met een knaller aan zijn eerste veldritseizoen bij de profs begonnen.



Zorgde zijn vader in zijn tijd voor busladingen vol supporters, dan viel er in Overijse nog niet al te veel te merken van een "Nys-effect". Maar de supporters geloven dat dat slechts een kwestie van tijd is.

"Ik ben altijd supporter geweest van Sven Nys", zegt Freddy Van Brussel. "Daarna was het wat minder, maar nu ga ik toch weer alle weken naar de cross."

"De cross heeft iemand als Thibau nodig. Hij zal een hoop meer volk naar de cross lokken."

Ook Jaak Cypers, de witloofboer die 'wereldberoemd' werd dankzij het tv-programma DNA Nys, herleeft. "Er is een tijd minder volk naar de cross gekomen, maar een echte supporter blijft toch komen. Al ga ik niet als Thibau niet start."