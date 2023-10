Hockey: leider Léopold en kampioen Gantoise hebben weinig overschot, maar winnen wel

Léopold wervelt voorlopig door de ION Hockey League bij de mannen, met een 7e zege in 8 matchen, deze keer tegen staartploeg Ukkel.



De blikvanger van de 8e speeldag was de clash tussen Racing en Braxgata. Die laatste verloor na een doelpuntenrijke match met 4-3, waardoor het zijn 2e plaats kwijtspeelt.



Die is nu weggelegd voor Herakles, dat op het veld van Daring ging winnen met 1-2. Kampioen Gantoise volgt op de 4e plaats, na nipte 2-1-winst tegen rode lantaarn Victory.