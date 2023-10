Juventus-middenvelder Nicolo Fagioli is 7 maanden geschorst voor aandeel in gokschandaal

De bevoegde instanties in Italië hebben met Nicolo Fagioli dus al een eerste spilfiguur bestraft.

Fagioli treft schuld bij het gokken via illegale platformen, een strafbaar feit in de laars.

Er werd een schorsing van 12 maanden gevorderd, maar Fagioli verleende zijn medewerking aan het onderzoek.

Dankzij die deal wordt de straf teruggebracht tot 7 maanden.

Fagioli moet ook een boete van 12.500 euro ophoesten, moet een half jaar in therapie en moet ook publieke optredens maken waarin hij zijn ervaringen deelt en anderen lotgenoten probeert te helpen.

Over de straffen voor Sandro Tonali en Nicolo Zaniolo, die ook genoemd worden in het dossier, is er nog geen uitsluitsel.