WK korfbal: Belgian Diamonds winnen vlot eerste groepsmatch tegen Turkije

08 uur 35. Belgen nemen vlot eerste horde. België heeft vrijdag probleemloos gewonnen van Turkije in zijn eerste groepswedstrijd op het WK korfbal in Taiwan. De Belgian Diamonds haalden het met 32-9. Lisa Pauwels werd met zes treffers topschutter van de partij. Tibo Dujardin, Christoph Hellemans en Lise van Maldeghem vonden elk vier keer de weg naar de korf. Zondag (8u Belgische tijd) speelt het team van bondscoach Detlef Elewaut zijn tweede wedstrijd in poule B tegen Hongkong. De top twee uit de acht groepen stoot door naar de tweede ronde, waarin een nieuwe groepsfase volgt. Vanaf de kwartfinales wordt met een knock-outsysteem gewerkt. De finale wordt op 29 oktober gespeeld. De afgelopen elf WK's ging de eindstrijd telkens tussen Nederland en België. Oranje trok liefst tien keer aan het langste eind. Alleen in 1991 kon België, voor eigen publiek, het goud veroveren. Tijdens het vorige WK in 2019 in Zuid-Afrika eindigde de derby der Lage Landen met een 31-18 zege voor Nederland. De titelverdediger begon het toernooi vrijdag met een ruime 40-7 overwinning tegen Brazilië. .