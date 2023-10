WK korfbal: Belgian Diamonds stoten door naar 2e ronde na demonstratie tegen Hongkong

clock 09:50

09 uur 50. België naar 2e ronde na monsterzege. Op het WK korfbal in Taiwan hebben de Belgian Diamonds zondag ook hun tweede en laatste wedstrijd van de 1e ronde makkelijk gewonnen. Twee dagen na de 32-9-zege tegen Turkije, ging Hongkong voor de bijl met 43-9. Lauren Denis werd met 7 treffers topschutter van de wedstrijd, 1 meer dan Lisa van Gorp. Christoph Hellemans en Joke van Maldeghem vonden allebei 5 keer de weg naar de korf. Hongkong had eerder met 18-17 gewonnen tegen Turkije en stoot samen met België door naar de 2e ronde. De top 2 uit de 8 groepen haalt die 2e ronde, waarin een nieuwe groepsfase volgt. Het team van bondscoach Detlef Elewaut is ingedeeld in een poule met Suriname, Hongarije en (opnieuw) Hongkong, al spelen de Belgen niet meer tegen die laatste. Uitslagen tussen ploegen die elkaar al in de 1e ronde troffen, worden immers meegerekend in de 2e ronde. Vanaf de kwartfinales, met de 2 twee uit de 4 groepen van de 2e ronde, wordt met een knock-outsysteem gewerkt. De finale wordt op 29 oktober gespeeld. .