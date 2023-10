Hanne Desmet meteen op de afspraak in eerste Wereldbekerwedstrijd in Montréal

clock 08:21

08 uur 21. Hanne Desmet wint beide reeksen. Na de overstap van Nederland naar Canada was het voor de shorttrackers afwachten of het nieuwe trainingsregime meteen resultaat zou opleveren op de eerste Wereldbekerwedstrijd van het seizoen in Montréal. Hanne Desmet lijkt alvast in vorm te zijn, want ze won meteen haar reeksen op de 1.000 en 1.500 meter. Haar broer Stijn Desmet bereikte ook de halve finales op de 1.500 meter, dankzij een tweede plek in de reeksen. Op de kilometer werd hij als derde naar de herkansingen verwezen. Rino Vanhooren stootte wel op beide onderdelen door naar de halve finales, al had hij op de 1.000 meter wel het geluk dat nagenoeg al zijn tegenstanders vielen. Tineke den Dulk maakt ook nog steeds kans op een finaleplaats op de 1.000 meter. De gemengde aflossingsploeg kwalificeerde zich voor de halve finales, al was het nog even bang afwachten toen de jury een passeerbeweging van Stijn Desmet onder de loep nam. Uiteindelijk kregen ze groen licht. Het Belgische mannenkwartet, dat in Canada kan meetrainen met de olympische kampioenen, stootte ook door na een tactisch uitgekookte race. .