Door gelijkspel van Hongarije is België zo goed als zeker reekshoofd bij EK-loting

De Rode Duivels hebben hun ticket voor Euro 2024 volgende zomer in Duitsland te pakken na de winst vorige vrijdag in Oostenrijk. De uitkomst van de gestaakte België-Zweden is nog onzeker, maar met winst tegen Azerbeidzjan in de laatste EK-voorrondematch zou België bij de 5 groepswinnaars met de meeste punten zijn én dus reekshoofd bij de loting voor de eindronde. Met dank aan Hongarije.

Bondscoach Domenico Tedesco was niet geneigd om veel te gaan experimenteren in de resterende EK-kwalificatieduels, omdat de eindstand in de groep van belang is voor de loting van de 6 EK-poules.



Op 2 december in Hamburg zullen er 24 landen in 4 potten (van 6) gaan. Duitsland is als gastland automatisch geplaatst en zit al zeker in pot 1. De andere 23 landen worden verdeeld over de potten op basis van hun resultaten in de kwalificatiecampagne.



De landen 1 tot en met 5 van de totaalranking van de EK-kwalificaties gaan naar pot 1, de nummers 6 tot en met 11 naar pot 2, enz.



Het is dus van belang voor de Belgen om groepswinnaar te worden met zo veel mogelijk punten. Dan zijn ze verzekerd van een plekje in pot 1 van de reekshoofden en vermijden ze in de groepsfase landen als Duitsland en wellicht Frankrijk en Portugal.

Opdracht 1: groepswinnaar worden

België staat voorlopig op kop in Groep F met 16 punten (5 zeges, 1 draw), evenveel als Oostenrijk en 10 meer dan Zweden.



De uitslag van België-Zweden, gestaakt bij 1-1 bij de rust, is nog niet verrekend. De 2 landen zouden graag de 1-1 behouden, goed voor elk 1 punt dus. De UEFA beslist ten laatste vrijdag over de uitkomst.



Als België op de slotspeeldag Azerbeidzjan thuis klopt op 19 november, kan Oostenrijk hoogstens gelijk komen met een zege in Estland. Maar het onderlinge resultaat geeft dan de doorslag (in Brussel: 1-1, in Wenen: 2-3).



Groep F klassement algemeen

thuis

Groep F klassement algemeen

thuis

uit ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- 1 België 16 6 5 0 1 16 3 2 Oostenrijk 16 7 5 1 1 15 7 3 Zweden 6 5 2 3 0 11 8 4 Azerbeidzjan 4 6 1 4 1 4 12 5 Estland 1 6 0 5 1 2 18

Opdracht 2: Azerbeidzjan kloppen

Als we naar het eerste land in de andere groepen kijken, zien we dat België - uitgaand van een punt tegen Zweden - bij winst tegen Azerbeidzjan zo goed als zeker in pot 1 zit. Dan telt het 20 punten.



Frankrijk (Groep B) en Portugal (Groep J) kunnen ongeslagen blijven, Engeland (Groep C) kan nog 22 punten halen, Spanje en Schotland (Groep A) kunnen allebei nog 21 punten halen. Blijft er nog 1 plaatsje over in pot 1.



Dat Hongarije gisteren gelijkspeelde in Litouwen (2-2), komt de Belgen goed uit. Hongarije kan nog groepswinnaar worden met maximaal 20 punten met nog 2 duels. Dan zijn desgevallend Hongarije en België groepswinnaar met hetzelfde aantal punten, de volgende voorwaarde is het doelsaldo.



België staat op +13, Hongarije op +7. Hongarije heeft nog 2 duels, in Bulgarije en thuis tegen Montenegro, om beter te doen. Maar dan zou het al raar moeten lopen, want er worden ook wel wat Belgische goals verwacht tegen Azerbeidzjan.



Wat is de stand van zaken in de andere groepen?

Groep A: 1. Spanje 15 ptn, 2. Schotland 15 (allebei nog 2 duels)

Groep B: 1. Frankrijk 18 ptn, 2. Nederland 12 (allebei nog 2 duels)

Groep C: 1. Engeland 16 ptn, 2. Oekraïne 13, 3. Italië 10 (nog 2 duels, Oekraïne 1)

Groep D: 1. Turkije 16 ptn, 2. Wales 10, 3. Kroatië 10 (nog 2 duels, Turkije 1)

Groep E: 1. Albanië 13 ptn, 2. Tsjechië 11 (nog 2 duels)

Groep G: 1. Hongarije 14 ptn, 2. Servië 13 (Hongarije 2 duels, Servië 1)

Groep H (6 landen): 1. Slovenië 19 ptn, 2. Denemarken 19 (nog 2 duels)

Groep I (6 landen): 1. Roemenië 16, 2. Zwitserland 15 (nog 3 duels, Roemenië 2)

Groep J (6 landen): 1. Portugal 24, 2. Slovakije 16 (nog 2 duels)



Opgelet: in de groepen met 6 landen tellen de resultaten tegen de 6e in de eindstand niet mee.

De totaalranking van de EK-kwalificaties hanteert 9 criteria, in de gegeven volgorde:

positie in de kwalificatiegroep hoger puntenaantal beter doelsaldo meer goals gemaakt meer uitgoals gemaakt meer zeges meer uitzeges lagere disciplinaire score positie op de Nations League-ranking 2022-2023



Opgelet: in de 3 groepen met 6 landen tellen de resultaten tegen de 6e niet mee.

Alle EK-voorrondegroepen op een rijtje

Groep A klassement algemeen

thuis

Groep A klassement algemeen

thuis

uit ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- 1 Spanje 15 6 5 1 0 19 3 2 Schotland 15 6 5 1 0 12 3 3 Noorwegen 10 7 3 3 1 11 9 4 Georgië 7 6 2 3 1 9 13 5 Cyprus 0 7 0 7 0 2 25

Groep B klassement algemeen

thuis

Groep B klassement algemeen

thuis

uit ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- 1 Frankrijk 18 6 6 0 0 13 1 2 Nederland 12 6 4 2 0 10 7 3 Griekenland 12 7 4 3 0 12 6 4 Ierland 6 7 2 5 0 9 9 5 Gibraltar 0 6 0 6 0 0 21

Groep C klassement algemeen

thuis

Groep C klassement algemeen

thuis

uit ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- 1 Engeland 16 6 5 0 1 19 3 2 Oekraïne 13 7 4 2 1 11 8 3 Italië 10 6 3 2 1 11 7 4 Noord-Macedonië 7 6 2 3 1 7 14 5 Malta 0 7 0 7 0 2 18

Groep D klassement algemeen

thuis

Groep D klassement algemeen

thuis

uit ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- 1 Turkije 16 7 5 1 1 13 6 2 Wales 10 6 3 2 1 8 8 3 Kroatië 10 6 3 2 1 10 4 4 Armenië 7 6 2 3 1 8 9 5 Letland 3 7 1 6 0 5 17

Groep E klassement algemeen

thuis

Groep E klassement algemeen

thuis

uit ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- 1 Albanië 13 6 4 1 1 11 3 2 Tsjechië 11 6 3 1 2 8 5 3 Polen 10 7 3 3 1 9 9 4 Moldavië 9 6 2 1 3 6 6 5 Faeröer 1 7 0 6 1 2 13

Groep F klassement algemeen

thuis

Groep F klassement algemeen

thuis

uit ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- 1 België 16 6 5 0 1 16 3 2 Oostenrijk 16 7 5 1 1 15 7 3 Zweden 6 5 2 3 0 11 8 4 Azerbeidzjan 4 6 1 4 1 4 12 5 Estland 1 6 0 5 1 2 18

Groep G klassement algemeen

thuis

Groep G klassement algemeen

thuis

uit ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- 1 Hongarije 14 6 4 0 2 11 4 2 Servië 13 7 4 2 1 13 7 3 Montenegro 8 6 2 2 2 6 8 4 Litouwen 6 7 1 3 3 8 12 5 Bulgarije 2 6 0 4 2 3 10

Groep H klassement algemeen

thuis

Groep H klassement algemeen

thuis

uit ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- 1 Slovenië 19 8 6 1 1 17 6 2 Denemarken 19 8 6 1 1 17 7 3 Kazachstan 15 8 5 3 0 12 9 4 Finland 12 8 4 4 0 12 9 5 Noord-Ierland 6 8 2 6 0 7 9 6 San Marino 0 8 0 8 0 1 26

Groep I klassement algemeen

thuis

Groep I klassement algemeen

thuis

uit ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- 1 Roemenië 16 8 4 0 4 13 4 2 Zwitserland 15 7 4 0 3 20 8 3 Israël 11 6 3 1 2 7 7 4 Kosovo 7 7 1 2 4 8 8 5 Wit-Rusland 6 8 1 4 3 7 14 6 Andorra 2 8 0 6 2 3 17