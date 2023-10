Zizou Bergs blaast in Antwerpen de aftocht in 1e kwalificatieronde European Open

Onclin is nog 1 ronde verwijderd van hoofdtabel

David Goffin is al zeker van zijn plekje op de hoofdtabel. Maar zal hij nog het gezelschap krijgen van een tweede Belg?

In de kwalificaties gingen normaal gezien 6 landgenoten jacht maken op een ticket. Maar Kimmer Coppejans moest zich in laatste instantie terugtrekken omdat hij nog niet volledig hersteld is van een tussenribspierblessure.

Joris De Loore speelde vandaag de finale van het Challengertoernooi in Bratislava (die hij verloor), waardoor ook hij zijn kat moest sturen naar Antwerpen.

Wel van de partij vandaag in Antwerpen: Zizou Bergs (ATP-181). 3 jaar geleden won hij op de European Open nog zijn eerste ATP-wedstrijd ooit.

Een kunstje dat Bergs niet zal kunnen herhalen, want hij sneuvelde vandaag in de 1e kwalificatieronde tegen de Fransman Titouan Droguet (ATP-159): 7-5, 7-6 (7/9) en 6-2. Kanttekening daarbij is dat Bergs de voorbije maanden sukkelde met zijn pols.

Gauthier Onclin (ATP-206) klaarde wel de klus tegen de beter geplaatste Amerikaan Maxime Cressy (ATP-112): 6-2, 1-6 en 7-6 (7/1). Voor een plek op de hoofdtabel moet hij enkel nog voorbij de Fransman Giovanni Mpetshi Perricard (ATP-218).

Kunnen het voorbeeld nog volgen van Onclin: Alexander Blockx (ATP-771) en Gilles-Arnaud Bailly (ATP-646). Zij komen nog in actie in de 1e voorronde tegen respectievelijk de Serviër Hamad Medjedovic (ATP-105) en de Spanjaard Pablo Llamas Ruiz (ATP-132).