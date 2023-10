Luister tussen 14 uur en 14.30 uur naar Sporza op Radio 1 en win het boek van Vincent "The Wall" Vanasch

Vanmiddag is Vincent Vanasch te gast bij Sporza op Radio 1. De doelman van de Red Lions komt er zijn boek voorstellen over zijn carrière, met de toepasselijke titel "The Wall". Dat is namelijk zijn bijnaam: de muur. Niet voor niets is de 35-jarige hockeyer al meermaals verkozen tot Werelddoelman van het Jaar. Jij kan vanmiddag een exemplaar winnen als je luistert naar Radio 1.