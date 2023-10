BEKIJK: Jasper Philipsen is heer en meester in Turkije: Belgische spurtbom knalt naar 4e ritoverwinning

Een nieuwe dag, een nieuwe ritoverwinning voor Jasper Philipsen.

Onze landgenoot heeft ook de slotetappe gewonnen in de wielerronde van Turkije. De winnaar van het puntenklassement verlaat de achtdaagse rittenkoers van het UCI-niveau 2.1 zo met vier ritoverwinningen op zak.

In het slot van de 130,5 kilometer lange etappe in de straten van Istanboel leek enkel Cees Bol de handschoen te zullen opnemen tegen Philipsen, maar de Nederlander was in de sprint niet opgewassen tegen de Belgische blok dynamiet.

De eindzege van Aleksej Loetsenko kwam niet meer in gevaar. De kopman van Astana sluit zijn seizoen af met een beker in de hand.