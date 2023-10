David Goffin opent in Antwerpen tegen een Fransman

David Goffin is volgende week een van de blikvangers in de Lotto Arena in Antwerpen. De Belgische nummer 1 heeft in de eerste ronde de Fransman Quentin Halys geloot.

Goffin speelde nog nooit tegen Halys. Bij winst speelt hij in de tweede ronde tegen de Spanjaard Roberto Carballes Baena (ATP-61) of een kwalificatiespeler.

Voor Goffin wordt het zijn 6e optreden in Antwerpen. In 2016 zette hij zijn beste prestatie neer met een plaats in de halve finales (tegen de Argentijn Diego Schwartzmann).

Een jaar later verloor Goffin in de kwartfinales van het opkomende talent Stefanos Tsitsipas. De Griek stond toen 122e op de wereldranglijst, nu mag hij zich de nummer 6 van de wereld noemen.